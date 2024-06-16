Baza: в Одинцово неизвестные устроили поножовщину, введен план «Перехват». Видео

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Нападавших ищет полиция, пишут СМИ Фото:

Неизвестные устроили поножовщину на проезжей части в Одинцово. Их ищут сотрудники МВД, сообщает telegram-канал Baza.

«Нанеся несколько ударов мужчине, нападавшие скрылись. Пострадавший сейчас ожидает врачей скорой помощи», — говорится в публикации. Для поимки введен план «Перехват», который действует по Московской области.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин пытались догнать свою жертву в районе Можайского шоссе. В итоге им это удалось. Пострадавшего несколько раз ударили ножом в живот, а также по голове. Официальной информации по этому поводу нет.

Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. А также беременным женщинам и впечатлительным людям.

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Неизвестные устроили поножовщину на проезжей части в Одинцово. Их ищут сотрудники МВД, сообщает telegram-канал Baza. «Нанеся несколько ударов мужчине, нападавшие скрылись. Пострадавший сейчас ожидает врачей скорой помощи», — говорится в публикации. Для поимки введен план «Перехват», который действует по Московской области. Очевидцы рассказали, что двое мужчин пытались догнать свою жертву в районе Можайского шоссе. В итоге им это удалось. Пострадавшего несколько раз ударили ножом в живот, а также по голове. Официальной информации по этому поводу нет. Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. А также беременным женщинам и впечатлительным людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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