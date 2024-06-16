Неизвестные устроили поножовщину на проезжей части в Одинцово. Их ищут сотрудники МВД, сообщает telegram-канал Baza.
«Нанеся несколько ударов мужчине, нападавшие скрылись. Пострадавший сейчас ожидает врачей скорой помощи», — говорится в публикации. Для поимки введен план «Перехват», который действует по Московской области.
Очевидцы рассказали, что двое мужчин пытались догнать свою жертву в районе Можайского шоссе. В итоге им это удалось. Пострадавшего несколько раз ударили ножом в живот, а также по голове. Официальной информации по этому поводу нет.
Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. А также беременным женщинам и впечатлительным людям.
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