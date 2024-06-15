15 июня 2024

Новость о трех утонувших детях в Челябинской области оказалась фейком

Миасские спасатели опровергли сообщение об утонувших на Тургояке детях
© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о ЧП с тремя детьми на Тургояке не подтвердилась (фото из архива)
Информация о ЧП с тремя детьми на Тургояке не подтвердилась (фото из архива) Фото:

Информация о трех утонувших 16 июня детях на озере Тургояк в Челябинской области оказалась недостоверной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Миасской поисково-спасательной службы (МиПСО).

«По информации от Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), 16 июня на озере Тургояк в Челябинской области никто не терялся и не тонул. Информацию также подтвердили прибывшие на предполагаемое место ЧП сотрудники полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе МиПСО.

Днем 16 июня одна из отдыхавших на озере Тургояк женщин сообщила, что якобы на городском пляже пропали трое детей. Они купались, она отвернулась на секунду, а после дети пропали из поля зрения. На берегу остались лежать их вещи, сообщила женщина-очевидец.

Прибывшие полицейские рассказали, что вещи на пляже лежат уже несколько дней. Другие очевидцы детей на берегу и в воде не видели. Поисковая группа вернулась в отряд.

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Информация о трех утонувших 16 июня детях на озере Тургояк в Челябинской области оказалась недостоверной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Миасской поисково-спасательной службы (МиПСО). «По информации от Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), 16 июня на озере Тургояк в Челябинской области никто не терялся и не тонул. Информацию также подтвердили прибывшие на предполагаемое место ЧП сотрудники полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе МиПСО. Днем 16 июня одна из отдыхавших на озере Тургояк женщин сообщила, что якобы на городском пляже пропали трое детей. Они купались, она отвернулась на секунду, а после дети пропали из поля зрения. На берегу остались лежать их вещи, сообщила женщина-очевидец. Прибывшие полицейские рассказали, что вещи на пляже лежат уже несколько дней. Другие очевидцы детей на берегу и в воде не видели. Поисковая группа вернулась в отряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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