От куратора кремлевского проекта в Свердловской области сбежал целый отдел

В Центре управления регионом (ЦУР) в Свердловской области один из отделов остался без сотрудников. Как рассказал URA.RU источник, близкий к структуре, за полгода оттуда уволились пять человек. Все — из-за конфликта с начальницей Валентиной Ермаковой. Сама она эту информацию называет не соответствующей действительности.
«С января из отдела, который освещает мероприятия в области, уволились пять человек. Де-юре отдел есть, по факту там остался один человек», — поделился собеседник. Сама Валентина Ермакова в беседе с корреспондентом заявила, что идет обычная рабочая ротация, не уточнив детали. «Все работает в штатном режиме, все задачи выполняются», — отметила она.
За два года в ЦУРе сменились практически все сотрудники — от социологов до копирайтеров, отмечает уже другой собеседник. Текучку экс-работники объясняют разногласиями с Ермаковой. «Считают ее недостаточно компетентной, из-за этого постоянные конфликты», — говорит он. Например, она настаивала на том, чтобы указать адрес и время протестной акции в ролике, который, наоборот, должен был отговорить зрителя от похода туда.
Центры управления регионами появились в субъектах РФ в 2020 году — по инициативе Кремля. Их задача — принимать жалобы от граждан, которые в автоматическом и ручном режиме собирают модераторы, и контролировать их отработку органами исполнительной власти. Тогда свердловский ЦУР возглавил Илья Захаров, до этого полтора года руководивший аппаратом мэрии Екатеринбурга, но проработал недолго — как считается, из-за конфликта с московским начальством. В феврале 2021-го он стал советником вице-губернатора Олега Чемезова. Вскоре центр возглавила Ермакова.
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