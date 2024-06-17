В Челябинске резко выросло число квартир, доступных для аренды

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В городе за год число доступных для аренды квартир выросло на 17,5%
В городе за год число доступных для аренды квартир выросло на 17,5% Фото:

В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число доступных для аренды квартир выросло на 17,5%. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе «Авито-недвижимость».

«В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с 2023 годом число доступных для аренды квартир выросло на 17,5%. Больше всего в России количество предложений выросло в быстро отстраивающемся Краснодаре, там рост составил 26,2% год к году», — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, по итогам нынешнего мая в России для долгосрочной аренды предлагалось чуть больше 281 тысяч вариантов квартир. В сравнении с прошлым маем объем предложения таких объектов сократился на 6,6%.

Как пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, в Челябинске, как и в других городах России, увеличилось не только количество арендных квартир, также вырос спрос на них. Из-за ситуации с высокой ключевой ставкой ЦБ часть участников рынка, которые ранее планировали приобретение вторичной недвижимости, делают выбор в пользу аренды квартир.

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В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число доступных для аренды квартир выросло на 17,5%. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе «Авито-недвижимость». «В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с 2023 годом число доступных для аренды квартир выросло на 17,5%. Больше всего в России количество предложений выросло в быстро отстраивающемся Краснодаре, там рост составил 26,2% год к году», — сообщили в пресс-службе. По данным пресс-службы, по итогам нынешнего мая в России для долгосрочной аренды предлагалось чуть больше 281 тысяч вариантов квартир. В сравнении с прошлым маем объем предложения таких объектов сократился на 6,6%. Как пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, в Челябинске, как и в других городах России, увеличилось не только количество арендных квартир, также вырос спрос на них. Из-за ситуации с высокой ключевой ставкой ЦБ часть участников рынка, которые ранее планировали приобретение вторичной недвижимости, делают выбор в пользу аренды квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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