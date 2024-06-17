Тагильчане получили президентские гранты для развития инклюзивного общества

Пять социальных проектов Нижнего Тагила получат гранты Президента России на реализацию инициатив по поддержке семьи, материнства, пожилых людей и для развития инклюзивного общества. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Тагильчане получат гранты президента России. Пять социальных проектов стали победителями конкурса Фонда президентских грантов. Это инициативы по поддержке семьи, материнства, пожилых людей, развитию инклюзивного общества. Самая большая сумма гранта — более 9,5 млн рублей — у НКО „Шаг вперед“», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Он отдельно подчеркнул, что искренне рад победе команды Александра Коченкова и его команды с проектом «Включайся в футбол — школа игры в футбол на электроколясках» для людей с тяжелым повреждением опорно-двигательного аппарата. Первое соревнование для спортсменов с особенными потребностями прошло в феврале 2024 года.
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