17 июня 2024

В ХМАО перекрыли дорогу к дачному кооперативу из-за паводка

Мэрия Мегиона объявила о том, что дорогу, ведущую к дачам, закрыли из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мегионе ограничили проезд транспорта до дачного массива
В Мегионе ограничили проезд транспорта до дачного массива Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

В Мегионе для всех видов транспорта перекрыли участок дороги, ведущей к дочному товариществу «Обь», из-за ее затопления в результате паводка. Об этом сообщили на сайте мэрии города.

«В связи с подтоплением участка дороги, ведущей на СОТ „Обь“, движение всех видов транспортных средств на участке дороги от перекрестка улиц Автомобильная-Озерная закрыто с 17 июня 2024 года», — пояснили в публикации администрации Мегиона. Движение транспорта возобновят после отмены ограничений.

Ранее URA.RU писало о том, что за сутки, из-за подъема воды в реке Обь, в Мегионе затопило 52 участка. На данный момент в воде находится 102 земельных участка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мегионе для всех видов транспорта перекрыли участок дороги, ведущей к дочному товариществу «Обь», из-за ее затопления в результате паводка. Об этом сообщили на сайте мэрии города. «В связи с подтоплением участка дороги, ведущей на СОТ „Обь“, движение всех видов транспортных средств на участке дороги от перекрестка улиц Автомобильная-Озерная закрыто с 17 июня 2024 года», — пояснили в публикации администрации Мегиона. Движение транспорта возобновят после отмены ограничений. Ранее URA.RU писало о том, что за сутки, из-за подъема воды в реке Обь, в Мегионе затопило 52 участка. На данный момент в воде находится 102 земельных участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...