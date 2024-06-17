В ХМАО перекрыли дорогу к дачному кооперативу из-за паводка

В Мегионе для всех видов транспорта перекрыли участок дороги, ведущей к дочному товариществу «Обь», из-за ее затопления в результате паводка. Об этом сообщили на сайте мэрии города.
«В связи с подтоплением участка дороги, ведущей на СОТ „Обь“, движение всех видов транспортных средств на участке дороги от перекрестка улиц Автомобильная-Озерная закрыто с 17 июня 2024 года», — пояснили в публикации администрации Мегиона. Движение транспорта возобновят после отмены ограничений.
Ранее URA.RU писало о том, что за сутки, из-за подъема воды в реке Обь, в Мегионе затопило 52 участка. На данный момент в воде находится 102 земельных участка.
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