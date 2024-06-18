Свердловский минздрав отреагировал на отказ врачей принять больного младенца

Свердловский минздрав следит за ситуацией, где медики отказали принять младенца
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Врачи приедут к новорожденной девочки по поручению свердловского минздрава (архивное фото) Фото:

После публикации URA.RU минздрав Свердловской области взял под контроль ситуацию с отказом в прикреплении младенца к Первой детской поликлинике на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге. Ведомство обеспечит осмотр ребенка специалистом и прикрепление к нужной поликлинике, сообщили URA.RU в профильном министерстве.

«К [матери младенца, которому отказали в медпомощи] Дарье с новорожденной дочерью выедет специалист, который осмотрит ребенка. Ведомство также проконтролирует процесс прикрепления ребенка к медицинскому учреждению», — отметили в свердловском минздраве.

Жительница Екатеринбурга Дарья М. обратилась в редакцию агентства за помощью после того, как в Первой детской поликлинике она получила отказ на просьбу прикрепить ее новорожденную дочь. Женщине отказали, даже несмотря на то, что она прописана в Академическом районе. Дарья рассказала, что в течение двух недель после рождения дочери никто из медицинских работников не осмотрел ребенка на дому, несмотря на серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой у новорожденной. Это обращение стало поводом для немедленного реагирования со стороны свердловского минздрава.

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После публикации URA.RU минздрав Свердловской области взял под контроль ситуацию с отказом в прикреплении младенца к Первой детской поликлинике на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге. Ведомство обеспечит осмотр ребенка специалистом и прикрепление к нужной поликлинике, сообщили URA.RU в профильном министерстве. «К [матери младенца, которому отказали в медпомощи] Дарье с новорожденной дочерью выедет специалист, который осмотрит ребенка. Ведомство также проконтролирует процесс прикрепления ребенка к медицинскому учреждению», — отметили в свердловском минздраве. Жительница Екатеринбурга Дарья М. обратилась в редакцию агентства за помощью после того, как в Первой детской поликлинике она получила отказ на просьбу прикрепить ее новорожденную дочь. Женщине отказали, даже несмотря на то, что она прописана в Академическом районе. Дарья рассказала, что в течение двух недель после рождения дочери никто из медицинских работников не осмотрел ребенка на дому, несмотря на серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой у новорожденной. Это обращение стало поводом для немедленного реагирования со стороны свердловского минздрава.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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