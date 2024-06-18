В Екатеринбурге женщину с больным младенцем отказались принимать в поликлинике

18 июня 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дарья переживает за дочку из-за отсутствия должного медицинского обслуживания (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге маме младенца с сердечно-сосудистыми проблемами отказали в прикреплении к Первой детской поликлинике на улице Павла Шаманова, 16, несмотря на наличие прописки в Академическом районе. Об этом рассказала сама Дарья М., мать ребенка, в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мы недавно переехали в Сысерть, но я осталась прописана в Академическом районе. С момента рождения ребенка прошло две недели, но ни один врач так и не посетил младенца. Попытка прикрепиться к поликлинике по месту прописки не увенчалась успехом. Сказали, чтобы платно проходила врачей», — поделилась женщина. Дарья также рассказала о том, что первоначальные планы жить в деревне Шайдурово (Сысерть, Свердловская область) не оправдались из-за отсутствия должного медицинского обслуживания. После нескольких безуспешных попыток обратиться за помощью и в платные клиники, где запись на прием возможна только через месяц, она попыталась прикрепиться к поликлинике по месту прописки, но столкнулась с отказом. «Думали жить в деревне Шайдурово, но ни разу никто из врачей не пришел и не позвонил. Ездили к ним дважды самостоятельно. Говорят, врач болеет, потом просто разводят руками. Специалистов у них профильных нет. Мне порекомендовали наблюдаться в городе, так как у меня есть вопросы по здоровью ребенка. Звонила в платные медучреждения, вызывала патронаж на дом, чтобы хоть посмотрели, а они не записывают на прием до месяца. Поэтому я приехала с ребенком по месту прописки. Написала заявление, а у меня его не приняли, да и в приеме у педиатра отказали. Ситуация абсурдная. Никто не хочет нас брать», — посетовала Дарья. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Там заявили, что в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент может быть прикреплен к выбранной медицинской организации для оказания медицинской помощи по месту проживания или месту регистрации. «Если пациент прикрепляется к медицинской организации по месту регистрации, то медицинская помощь на дому оказывается медицинской организацией, на территории обслуживания которой он проживает, а плановая медицинская помощь (посещения) в медицинской организации, к которой прикреплен пациент», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге маме младенца с сердечно-сосудистыми проблемами отказали в прикреплении к Первой детской поликлинике на улице Павла Шаманова, 16, несмотря на наличие прописки в Академическом районе. Об этом рассказала сама Дарья М., мать ребенка, в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мы недавно переехали в Сысерть, но я осталась прописана в Академическом районе. С момента рождения ребенка прошло две недели, но ни один врач так и не посетил младенца. Попытка прикрепиться к поликлинике по месту прописки не увенчалась успехом. Сказали, чтобы платно проходила врачей», — поделилась женщина. Дарья также рассказала о том, что первоначальные планы жить в деревне Шайдурово (Сысерть, Свердловская область) не оправдались из-за отсутствия должного медицинского обслуживания. После нескольких безуспешных попыток обратиться за помощью и в платные клиники, где запись на прием возможна только через месяц, она попыталась прикрепиться к поликлинике по месту прописки, но столкнулась с отказом. «Думали жить в деревне Шайдурово, но ни разу никто из врачей не пришел и не позвонил. Ездили к ним дважды самостоятельно. Говорят, врач болеет, потом просто разводят руками. Специалистов у них профильных нет. Мне порекомендовали наблюдаться в городе, так как у меня есть вопросы по здоровью ребенка. Звонила в платные медучреждения, вызывала патронаж на дом, чтобы хоть посмотрели, а они не записывают на прием до месяца. Поэтому я приехала с ребенком по месту прописки. Написала заявление, а у меня его не приняли, да и в приеме у педиатра отказали. Ситуация абсурдная. Никто не хочет нас брать», — посетовала Дарья. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Там заявили, что в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент может быть прикреплен к выбранной медицинской организации для оказания медицинской помощи по месту проживания или месту регистрации. «Если пациент прикрепляется к медицинской организации по месту регистрации, то медицинская помощь на дому оказывается медицинской организацией, на территории обслуживания которой он проживает, а плановая медицинская помощь (посещения) в медицинской организации, к которой прикреплен пациент», — отметили в ведомстве.