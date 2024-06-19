Центральный райсуд Челябинска 19 июня избрал меру пресечения пяти членам ОПГ вымогателей. Из них только двое достигли совершеннолетнего возраста. О том, что известно о банде вымогателей — в сбойке URA.RU.
Спецоперация и массовые обыски
Спецоперация с участием силовиков из Москвы прошла утром 18 июня. По данным источника URA.RU, представители силовых структур провели обыски по 60 адресам Челябинска. Было задержано около 40 лиц. Часть из них в последствии отпустили.
По данным URA.RU, обыски прошли у всех, кто был связан с фигурантами. В том числе у родственников, друзей и девушек.
По словам инсайдера, задерживали тех, кто был связан с ОПГ «Халиулинские», Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим за Челябинской областью», и другими. СКР по региону возбудил уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Идут следственные действия
У фигурантов изъяли автотранспорт, несколько десятков телефонов, банковские карты и различные носители информации. Более десяти задержанным предъявили обвинения.
Двум несовершеннолетним удалось избежать СИЗО
Трое из членов банды оказались несовершеннолетними. По этой причине заседания закрыли от журналистов.
По данным URA.RU, Артему М., Максиму Л. и Станиславу П. на момент избрания меры пресечения исполнилось 17 лет. Двум из них удалось добиться домашнего ареста.
Суд отправил в СИЗО до 18 августа 27-летнего Александра Козловского, 18-летнего Дмитрия Бородулина и 17-летнего Артема М. Фигуранты возражали против меры пресечении и просили избрать домашний арест.
Поддержать обвиняемых пришли их подруги. Козловский напомнил спутницам о том, что «роднули просили передать сигарет». Во время оглашения меры пресечения он отвернулся от камер.
Среди жертв вымогателей оказались детдомовцы
По данным источника URA.RU, жертвами банды были воспитанники детских домов. Официальные источники пока не оглашают у кого группировка вымогала деньги по причине того, что идет следствие.
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