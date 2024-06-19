Челябинская ОПГ вымогателей наживалась на детдомовцах

ОПГ из Челябинска, членов которой задержали 18 июня, наживалась на вымогательствах у воспитанников детских домов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ситуации.
«Основными жертвами группировки были детдомовцы. Работе группировки помогало то, что в ней состояли несовершеннолетние», — сообщил URA.RU инсайдер.
Официальные источники не озвучивают версию о том, кто был жертвами банды. Дело пока находится на этапе следствия. Как сообщил URA.RU старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК по региону Дмитрий Уличев, избрание меры пресечения прошло уже в отношении четырех задержанных. Трое из них находятся в СИЗО, один — под домашним арестом. Однако каждый из подозреваемых возражал против заключения под стражу.
Членов группировки задержали утром 18 июня. После обысков по 60 адресам было задержано около 40 лиц. В последующем часть из них отпустили. Известно, что некоторым из банды еще нет 18 лет. Из-за этого заседания по избранию меры пресечения прошли в закрытом режиме.
Поддержать одного из подозреваемых — Александра Козловского — в суд пришли подруги. На оглашении решения суда мужчина пытался всячески скрыться от камер журналистов, прячась за курткой и отворачиваясь к стене.
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