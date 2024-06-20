Гладков анонсировал возвращение очного обучения в белгородских школах

С 1 сентября Белгородская область вернет очное обучение в школах. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Новая рубрика главный вопрос к губернатору. Сегодня это вопрос как начнем новый учебный год с 1 сентября. Безусловно, мы готовимся к очному обучению», — написал Гладков в своем telegram-канале. Однако он отметил, что обстановка в регионе крайне сложная.
Губернатор подчеркнул, что безопасность учителей, родителей и детей остается приоритетом, и все решения будут приниматься с учетом текущей оперативной обстановки. Работа каждой школы и детского сада будет организована индивидуально.
Ранее Гладков сообщил, что в конце марта 2024 было принято решение о начале досрочных каникул до конца недели в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, Белгороде и Яковлевском городском округе. Также дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов.
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