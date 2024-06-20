Гладков анонсировал возвращение очного обучения в белгородских школах

Гладков: школы начнут очное обучение с 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вячеслав Гладков отметил, что работа каждой школы и детского сада будет организована индивидуально.
Вячеслав Гладков отметил, что работа каждой школы и детского сада будет организована индивидуально. Фото:

С 1 сентября Белгородская область вернет очное обучение в школах. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

«Новая рубрика главный вопрос к губернатору. Сегодня это вопрос как начнем новый учебный год с 1 сентября. Безусловно, мы готовимся к очному обучению», — написал Гладков в своем telegram-канале. Однако он отметил, что обстановка в регионе крайне сложная.

Губернатор подчеркнул, что безопасность учителей, родителей и детей остается приоритетом, и все решения будут приниматься с учетом текущей оперативной обстановки. Работа каждой школы и детского сада будет организована индивидуально.

Ранее Гладков сообщил, что в конце марта 2024 было принято решение о начале досрочных каникул до конца недели в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, Белгороде и Яковлевском городском округе. Также дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября Белгородская область вернет очное обучение в школах. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  «Новая рубрика главный вопрос к губернатору. Сегодня это вопрос как начнем новый учебный год с 1 сентября. Безусловно, мы готовимся к очному обучению», — написал Гладков в своем telegram-канале. Однако он отметил, что обстановка в регионе крайне сложная. Губернатор подчеркнул, что безопасность учителей, родителей и детей остается приоритетом, и все решения будут приниматься с учетом текущей оперативной обстановки. Работа каждой школы и детского сада будет организована индивидуально. Ранее Гладков сообщил, что в конце марта 2024 было принято решение о начале досрочных каникул до конца недели в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, Белгороде и Яковлевском городском округе. Также дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...