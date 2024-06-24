Shot: число погибших в пожаре во Фрязине выросло до четырех

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
В ходе пожара во Фризине предварительно погибли четверо, передает Shot Фото:
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Количество погибших при пожаре в здании в подмосковном Фрязино увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает Shot. При этом официально данную информацию пока не подтверждали.

«Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино возросло до четырех человек», — передает Shot, ссылаясь на свой источник. До этого губернатор региона Андрей Голубев сообщал о двоих погибших. Авторы канала также отмечают, что в здании произошло обрушение между этажами.

Во Фрязине горит здание. Один человек был эвакуирован. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. Тушение осложнено сильным задымлением и большой интенсивностью огня.

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Количество погибших при пожаре в здании в подмосковном Фрязино увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает Shot. При этом официально данную информацию пока не подтверждали. «Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино возросло до четырех человек», — передает Shot, ссылаясь на свой источник. До этого губернатор региона Андрей Голубев сообщал о двоих погибших. Авторы канала также отмечают, что в здании произошло обрушение между этажами. Во Фрязине горит здание. Один человек был эвакуирован. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. Тушение осложнено сильным задымлением и большой интенсивностью огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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