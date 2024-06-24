Shot: число погибших в пожаре во Фрязине выросло до четырех

Количество погибших при пожаре в здании в подмосковном Фрязино увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает Shot. При этом официально данную информацию пока не подтверждали.
«Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино возросло до четырех человек», — передает Shot, ссылаясь на свой источник. До этого губернатор региона Андрей Голубев сообщал о двоих погибших. Авторы канала также отмечают, что в здании произошло обрушение между этажами.
Во Фрязине горит здание. Один человек был эвакуирован. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. Тушение осложнено сильным задымлением и большой интенсивностью огня.
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