Shot: число погибших в пожаре во Фрязине выросло до четырех

24 июня 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

В ходе пожара во Фризине предварительно погибли четверо, передает Shot Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Новость по теме Что известно о пожаре в здании в Подмосковье, где заблокированы люди Количество погибших при пожаре в здании в подмосковном Фрязино увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает Shot. При этом официально данную информацию пока не подтверждали. «Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино возросло до четырех человек», — передает Shot, ссылаясь на свой источник. До этого губернатор региона Андрей Голубев сообщал о двоих погибших. Авторы канала также отмечают, что в здании произошло обрушение между этажами. Во Фрязине горит здание. Один человек был эвакуирован. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. Тушение осложнено сильным задымлением и большой интенсивностью огня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших при пожаре в здании в подмосковном Фрязино увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает Shot. При этом официально данную информацию пока не подтверждали. «Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино возросло до четырех человек», — передает Shot, ссылаясь на свой источник. До этого губернатор региона Андрей Голубев сообщал о двоих погибших. Авторы канала также отмечают, что в здании произошло обрушение между этажами. Во Фрязине горит здание. Один человек был эвакуирован. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. Тушение осложнено сильным задымлением и большой интенсивностью огня.