Во время «Ночи музыки» в Екатеринбурге запретят продавать алкоголь

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Продажу алкоголя запретят в центре Екатеринбурга
Продажу алкоголя запретят в центре Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

В Екатеринбурге 28 июня во время проведения фестиваля «Ночь музыки» ограничат продажу алкогольных напитков в центре города и у территории самих концертных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ограничение на продажу алкоголя с 12:00 до 23:00 будет действовать в участке улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — Шевченко. С 16:00 до 23:00 «Сухой закон» установят в границах улиц:

  • Бориса Ельцина — Февральской Революции — набережной Рабочей Молодежи;
  • Татищева — Мельникова — Репина; в зданиях по адресам: улица Ключевская, 15; улица Татищева, 49;
  • Свердлова — Челюскинцев — Азина; на улице Челюскинцев, от дома № 19 до дома № 33;
  • Карла Либкнехта — Малышева –Толмачева — проспекта Ленина;
  • Красноармейской — Малышева — Мамина-Сибиряка — проспекта Ленина;
  • 8 Марта — Малышева — Горького — проспекта Ленина;
  • Репина — Татищева — Пирогова — Верх-Исетского бульвара.

В городе появятся 120 мусорных контейнеров, а на площади 1905 года, площади Труда, в Историческом сквере и на улице Карла Либкнехта установят 170 мобильных туалетных кабинок. Ограничения и закрытия движения по улицам не планируется, однако оно может быть введено для безопасности граждан.

Также владельцам сервисов проката администрация рекомендовала ограничить парковку электросамокатов в центре города с 20:00 28 июня по 02:00 29 июня. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме, а работа метро продлена до 02:00.

На Ural Music Night в 2024 году выступят Хаски, Mary Gu, Dead Blonde, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев), Сироткин и другие артисты. Фестиваль пройдет более чем на 100 городских площадках. Подробнее о предстоящих выступлениях, концертах и программе фестиваля — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге 28 июня во время проведения фестиваля «Ночь музыки» ограничат продажу алкогольных напитков в центре города и у территории самих концертных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Ограничение на продажу алкоголя с 12:00 до 23:00 будет действовать в участке улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — Шевченко. С 16:00 до 23:00 «Сухой закон» установят в границах улиц: В городе появятся 120 мусорных контейнеров, а на площади 1905 года, площади Труда, в Историческом сквере и на улице Карла Либкнехта установят 170 мобильных туалетных кабинок. Ограничения и закрытия движения по улицам не планируется, однако оно может быть введено для безопасности граждан. Также владельцам сервисов проката администрация рекомендовала ограничить парковку электросамокатов в центре города с 20:00 28 июня по 02:00 29 июня. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме, а работа метро продлена до 02:00. На Ural Music Night в 2024 году выступят Хаски, Mary Gu, Dead Blonde, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев), Сироткин и другие артисты. Фестиваль пройдет более чем на 100 городских площадках. Подробнее о предстоящих выступлениях, концертах и программе фестиваля — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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