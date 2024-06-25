Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, нанесенного украинскими вооруженными силами 23 июня. Об этом заявил официальный представитель Пентагона.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму. И на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель Пентагона в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что пляж не был намеченной целью.
Вопросы о применении американских оперативно-тактических ракет ATACMS и обстоятельствах обстрела представитель американского оборонного ведомства переадресовал украинским коллегам. Он отметил, что Украина самостоятельно определяет свои военные цели.
Сообщение о ракетном ударе по Севастополю 23 июня вызвало большой резонанс. Российская сторона заявила о применении американских ракет ATACMS и многочисленных жертвах среди мирного населения. В результате инцидента были ранены и погибли мирные жители, в том числе дети. В Севастополе и Крыму объявлен день траура.
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