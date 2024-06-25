25 июня 2024

Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне переадресовали вопросы о применении ВСУ ракет ATACMS Киеву
В Пентагоне переадресовали вопросы о применении ВСУ ракет ATACMS Киеву Фото:

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, нанесенного украинскими вооруженными силами 23 июня. Об этом заявил официальный представитель Пентагона.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму. И на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель Пентагона в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что пляж не был намеченной целью.

Вопросы о применении американских оперативно-тактических ракет ATACMS и обстоятельствах обстрела представитель американского оборонного ведомства переадресовал украинским коллегам. Он отметил, что Украина самостоятельно определяет свои военные цели.

Сообщение о ракетном ударе по Севастополю 23 июня вызвало большой резонанс. Российская сторона заявила о применении американских ракет ATACMS и многочисленных жертвах среди мирного населения. В результате инцидента были ранены и погибли мирные жители, в том числе дети. В Севастополе и Крыму объявлен день траура.

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Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, нанесенного украинскими вооруженными силами 23 июня. Об этом заявил официальный представитель Пентагона. «По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму. И на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель Пентагона в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что пляж не был намеченной целью. Вопросы о применении американских оперативно-тактических ракет ATACMS и обстоятельствах обстрела представитель американского оборонного ведомства переадресовал украинским коллегам. Он отметил, что Украина самостоятельно определяет свои военные цели. Сообщение о ракетном ударе по Севастополю 23 июня вызвало большой резонанс. Российская сторона заявила о применении американских ракет ATACMS и многочисленных жертвах среди мирного населения. В результате инцидента были ранены и погибли мирные жители, в том числе дети. В Севастополе и Крыму объявлен день траура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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