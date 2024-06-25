Летчик-герой Юсупов высказался о судьбе коллег, посадивших самолет в пшеничном поле

Летчик «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов считает, что Сергей Белов и Эдуард Семенов, которые посадили самолет в пшеничном поле под Новосибирском, вернутся к полетам. Такое мнение он выразил в разговоре с URA.RU.
«Они были отстранены от полетов. Но если быть более точным, то, по-моему, точка в их карьере не поставлена. Я думаю, что они так же будут продолжать полеты», — сказал Юсупов.
Летчик уверен, что без анализа действий пилотов не обойтись, но главное, что все остались живы и здоровы. «Я побывал в этой ситуации, понимаю, насколько им было тяжело в тот день. Моя первая реакция была поддержать своих коллег. Представляете, [какая их ждет] нагрузка: тут и расследование, придется давать какие-то объяснения. Я думаю, для них это переломный момент в жизни. Я понимал, что у меня тоже жизнь разделилась на до и после этого случая», — пояснил герой России.
В сентябре 2023 года самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту было 159 человек, все остались живы.
По итогу проверки Росавиация выявила 15 ошибок. Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию, но в профсоюзе летного состава России за них заступились. Пилотов отправили в неоплачиваемый отпуск. В апреле 2024 года Белов уволился по собственному желанию, Семенов временно вынужден подрабатывать таксистом и грузчиком. Вся информация о ЧП на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.
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