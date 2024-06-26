На трассе Екатеринбурге — Серов в ночь на 26 июня в ДТП с грузовиком насмерть разбился 63-летний уроженец ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ), водитель Volkswagen Polo. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Автомобилист на Volkswagen при обгоне не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с грузовым рефрижератором Hyundai под управлением 33-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. Водитель легковушки, житель ХМАО, от полученных травм, скончался на месте ДТП, до приезда СМП. Второй участник происшествия, житель Екатеринбург, травм не получил», — сказали в ведомстве.
На водитель большегруза уже составили протокол за управлении транспортом, не пройдя техосмотр. По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование.
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