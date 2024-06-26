В жестком ДТП с грузовиком на свердловской трассе погиб житель ХМАО. Фото

На трассе Екатеринбург — Серов в ДТП с грузовиком насмерть разбился житель ХМАО
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Авария произошла на 183 километре трассы Фото:

На трассе Екатеринбурге — Серов в ночь на 26 июня в ДТП с грузовиком насмерть разбился 63-летний уроженец ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ), водитель Volkswagen Polo. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Автомобилист на Volkswagen при обгоне не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с грузовым рефрижератором Hyundai под управлением 33-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. Водитель легковушки, житель ХМАО, от полученных травм, скончался на месте ДТП, до приезда СМП. Второй участник происшествия, житель Екатеринбург, травм не получил», — сказали в ведомстве.

На водитель большегруза уже составили протокол за управлении транспортом, не пройдя техосмотр. По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование.

Силовики организовали проверку
Силовики организовали проверку
Фото:
Авария произошла на 183 километре трассы
Авария произошла на 183 километре трассы
Фото:

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На трассе Екатеринбурге — Серов в ночь на 26 июня в ДТП с грузовиком насмерть разбился 63-летний уроженец ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ), водитель Volkswagen Polo. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобилист на Volkswagen при обгоне не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с грузовым рефрижератором Hyundai под управлением 33-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. Водитель легковушки, житель ХМАО, от полученных травм, скончался на месте ДТП, до приезда СМП. Второй участник происшествия, житель Екатеринбург, травм не получил», — сказали в ведомстве. На водитель большегруза уже составили протокол за управлении транспортом, не пройдя техосмотр. По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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