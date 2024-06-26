В жестком ДТП с грузовиком на свердловской трассе погиб житель ХМАО. Фото

На трассе Екатеринбург — Серов в ДТП с грузовиком насмерть разбился житель ХМАО

26 июня 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Авария произошла на 183 километре трассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Екатеринбурге — Серов в ночь на 26 июня в ДТП с грузовиком насмерть разбился 63-летний уроженец ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ), водитель Volkswagen Polo. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобилист на Volkswagen при обгоне не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с грузовым рефрижератором Hyundai под управлением 33-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. Водитель легковушки, житель ХМАО, от полученных травм, скончался на месте ДТП, до приезда СМП. Второй участник происшествия, житель Екатеринбург, травм не получил», — сказали в ведомстве. На водитель большегруза уже составили протокол за управлении транспортом, не пройдя техосмотр. По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование. Силовики организовали проверку telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Авария произошла на 183 километре трассы telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Екатеринбурге — Серов в ночь на 26 июня в ДТП с грузовиком насмерть разбился 63-летний уроженец ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ), водитель Volkswagen Polo. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобилист на Volkswagen при обгоне не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с грузовым рефрижератором Hyundai под управлением 33-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. Водитель легковушки, житель ХМАО, от полученных травм, скончался на месте ДТП, до приезда СМП. Второй участник происшествия, житель Екатеринбург, травм не получил», — сказали в ведомстве. На водитель большегруза уже составили протокол за управлении транспортом, не пройдя техосмотр. По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование.