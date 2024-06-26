Прокуратура нашла книги иноагентов в пермском магазине

Владельца магазина заставили исправить нарушение
В одном из книжных магазинов Кировского района Перми обнаружены книги авторов, признанных иностранными агентами. На обложках изданий при этом отсутствовала необходимая маркировка, передает прокуратура Прикамья.
«В ходе проверки было установлено, что в пермском книжном магазине реализовывались издания иноагентов без маркировки „18+“ и „Запрещено для детей“. Это нарушает законодательство о защите несовершеннолетних», — написано на сайте ведомства.
В результате владельцу торговой точки было внесено представление. Нарушения были устранены, а ответственное лицо подверглось дисциплинарным мерам.
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