26 июня 2024

Прокуратура нашла книги иноагентов в пермском магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельца магазина заставили исправить нарушение
Владельца магазина заставили исправить нарушение Фото:

В одном из книжных магазинов Кировского района Перми обнаружены книги авторов, признанных иностранными агентами. На обложках изданий при этом отсутствовала необходимая маркировка, передает прокуратура Прикамья.

«В ходе проверки было установлено, что в пермском книжном магазине реализовывались издания иноагентов без маркировки „18+“ и „Запрещено для детей“. Это нарушает законодательство о защите несовершеннолетних», — написано на сайте ведомства.

В результате владельцу торговой точки было внесено представление. Нарушения были устранены, а ответственное лицо подверглось дисциплинарным мерам.

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В одном из книжных магазинов Кировского района Перми обнаружены книги авторов, признанных иностранными агентами. На обложках изданий при этом отсутствовала необходимая маркировка, передает прокуратура Прикамья. «В ходе проверки было установлено, что в пермском книжном магазине реализовывались издания иноагентов без маркировки „18+“ и „Запрещено для детей“. Это нарушает законодательство о защите несовершеннолетних», — написано на сайте ведомства. В результате владельцу торговой точки было внесено представление. Нарушения были устранены, а ответственное лицо подверглось дисциплинарным мерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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