DC: Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие

27 июня 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

США не могут контролировать оружие, отправленное Киеву Фото: Луганский информационный центр Пентагон не знает, что стало с переданным Киеву оружием на сумму в 62 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора министерства обороны США. «Оружие на 62 миллиона долларов должно было подвергнуться контролю над конечным использованием, но проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к недостатку информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено до ноября 2023 года», — говорится в сообщении издания. В отчете подчеркивается, что из-за недостатка информации о потерях техники возрастает риск того, что переданное Украине оружие может перестать быть подотчетным Пентагону. Европейское командование ВС США не получало систематических и подробных докладов о потере ВСУ техники, несмотря на наличие стандартов и процедур, требующих предоставления таких отчетов в течение примерно 30 дней. С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Россия неоднократно заявляла, что помощь США Украине приводит лишь к эскалации конфликта и может спровоцировать столкновение двух ядерных держав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон не знает, что стало с переданным Киеву оружием на сумму в 62 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора министерства обороны США. «Оружие на 62 миллиона долларов должно было подвергнуться контролю над конечным использованием, но проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к недостатку информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено до ноября 2023 года», — говорится в сообщении издания. В отчете подчеркивается, что из-за недостатка информации о потерях техники возрастает риск того, что переданное Украине оружие может перестать быть подотчетным Пентагону. Европейское командование ВС США не получало систематических и подробных докладов о потере ВСУ техники, несмотря на наличие стандартов и процедур, требующих предоставления таких отчетов в течение примерно 30 дней. С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Россия неоднократно заявляла, что помощь США Украине приводит лишь к эскалации конфликта и может спровоцировать столкновение двух ядерных держав.