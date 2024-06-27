DC: Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие

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Оружие США в аэропорту Луганска, гранатомет, оружие, схрон
США не могут контролировать оружие, отправленное Киеву Фото:

Пентагон не знает, что стало с переданным Киеву оружием на сумму в 62 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора министерства обороны США.

«Оружие на 62 миллиона долларов должно было подвергнуться контролю над конечным использованием, но проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к недостатку информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено до ноября 2023 года», — говорится в сообщении издания.

В отчете подчеркивается, что из-за недостатка информации о потерях техники возрастает риск того, что переданное Украине оружие может перестать быть подотчетным Пентагону. Европейское командование ВС США не получало систематических и подробных докладов о потере ВСУ техники, несмотря на наличие стандартов и процедур, требующих предоставления таких отчетов в течение примерно 30 дней.

С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Россия неоднократно заявляла, что помощь США Украине приводит лишь к эскалации конфликта и может спровоцировать столкновение двух ядерных держав.

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Пентагон не знает, что стало с переданным Киеву оружием на сумму в 62 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора министерства обороны США. «Оружие на 62 миллиона долларов должно было подвергнуться контролю над конечным использованием, но проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к недостатку информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено до ноября 2023 года», — говорится в сообщении издания. В отчете подчеркивается, что из-за недостатка информации о потерях техники возрастает риск того, что переданное Украине оружие может перестать быть подотчетным Пентагону. Европейское командование ВС США не получало систематических и подробных докладов о потере ВСУ техники, несмотря на наличие стандартов и процедур, требующих предоставления таких отчетов в течение примерно 30 дней. С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Россия неоднократно заявляла, что помощь США Украине приводит лишь к эскалации конфликта и может спровоцировать столкновение двух ядерных держав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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