27 июня 2024

Челябинские школьники отказались от пиццы на выпускном ради бездомных животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Баку. Баку, кошка, кот, котик, питомец
Челябинцы отказались от деликатесов ради помощи животным Фото:

Челябинские школьники отказались от пиццы и деликатесов на выпускном, чтобы пожертвовать эти деньги на корм для бездомных животных. Вместо пышного выпускного ребята купили 50 коробок с кормом для нуждающихся в еде кошек и собак.

«Челябинские выпускники 11-го класса отказались на выпускном от икры, суши и пиццы. Удалось сэкономить около 1500 рублей с каждого. На эти деньги были куплены более 50 коробок с кормом для бездомных кошек и собак (около 1200 пакетиков)», — рассказал выпускник Максим telegram-каналу Shot.

Максим отметил, что идея отказаться от дорогого выпускного ради обездоленных животных понравилась всему классу из 29 учеников единогласно. А вот некоторые родители вначале выступили против этой затеи, но на общем собрании они все же решили поддержать своих детей.

С купленным кормом выпускники посетили пять приютов. В самом большом из них проживает больше двухсот кошек. Волонтеров порадовал неожиданный и добрый поступок школьников.

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Челябинские школьники отказались от пиццы и деликатесов на выпускном, чтобы пожертвовать эти деньги на корм для бездомных животных. Вместо пышного выпускного ребята купили 50 коробок с кормом для нуждающихся в еде кошек и собак. «Челябинские выпускники 11-го класса отказались на выпускном от икры, суши и пиццы. Удалось сэкономить около 1500 рублей с каждого. На эти деньги были куплены более 50 коробок с кормом для бездомных кошек и собак (около 1200 пакетиков)», — рассказал выпускник Максим telegram-каналу Shot. Максим отметил, что идея отказаться от дорогого выпускного ради обездоленных животных понравилась всему классу из 29 учеников единогласно. А вот некоторые родители вначале выступили против этой затеи, но на общем собрании они все же решили поддержать своих детей. С купленным кормом выпускники посетили пять приютов. В самом большом из них проживает больше двухсот кошек. Волонтеров порадовал неожиданный и добрый поступок школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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