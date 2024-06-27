Челябинские школьники отказались от пиццы на выпускном ради бездомных животных

28 июня 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Челябинцы отказались от деликатесов ради помощи животным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинские школьники отказались от пиццы и деликатесов на выпускном, чтобы пожертвовать эти деньги на корм для бездомных животных. Вместо пышного выпускного ребята купили 50 коробок с кормом для нуждающихся в еде кошек и собак. «Челябинские выпускники 11-го класса отказались на выпускном от икры, суши и пиццы. Удалось сэкономить около 1500 рублей с каждого. На эти деньги были куплены более 50 коробок с кормом для бездомных кошек и собак (около 1200 пакетиков)», — рассказал выпускник Максим telegram-каналу Shot. Максим отметил, что идея отказаться от дорогого выпускного ради обездоленных животных понравилась всему классу из 29 учеников единогласно. А вот некоторые родители вначале выступили против этой затеи, но на общем собрании они все же решили поддержать своих детей. С купленным кормом выпускники посетили пять приютов. В самом большом из них проживает больше двухсот кошек. Волонтеров порадовал неожиданный и добрый поступок школьников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские школьники отказались от пиццы и деликатесов на выпускном, чтобы пожертвовать эти деньги на корм для бездомных животных. Вместо пышного выпускного ребята купили 50 коробок с кормом для нуждающихся в еде кошек и собак. «Челябинские выпускники 11-го класса отказались на выпускном от икры, суши и пиццы. Удалось сэкономить около 1500 рублей с каждого. На эти деньги были куплены более 50 коробок с кормом для бездомных кошек и собак (около 1200 пакетиков)», — рассказал выпускник Максим telegram-каналу Shot. Максим отметил, что идея отказаться от дорогого выпускного ради обездоленных животных понравилась всему классу из 29 учеников единогласно. А вот некоторые родители вначале выступили против этой затеи, но на общем собрании они все же решили поддержать своих детей. С купленным кормом выпускники посетили пять приютов. В самом большом из них проживает больше двухсот кошек. Волонтеров порадовал неожиданный и добрый поступок школьников.