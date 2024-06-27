27 июня 2024

Почти тысячу домов и 100 соцучреждений Челябинска оставят без горячей воды

В Челябинске 9 июля начнется третий этап опрессовки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Котик. Челябинск, кошка, кот, раковина, ванная комната, домашнее животное
В июле без горячей воды останутся более 900 домов Фото:

Почти тысяча домов и 100 школ, детских садов и больниц в Челябинске останутся без горячей воды в ходе третьего этапа опрессовок, который начнется 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«C 9 июля начинается третий этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 887 многоквартирных домов, 87 домов частного сектора, 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как добавили в мэрии, отключения коснутся всех районов Челябинска, кроме Центрального и Металлургического. По плану работы должны быть завершены 23 июля. Ранее, в июне, под отключение попадали более 1200 многоквартирных домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти тысяча домов и 100 школ, детских садов и больниц в Челябинске останутся без горячей воды в ходе третьего этапа опрессовок, который начнется 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «C 9 июля начинается третий этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 887 многоквартирных домов, 87 домов частного сектора, 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Как добавили в мэрии, отключения коснутся всех районов Челябинска, кроме Центрального и Металлургического. По плану работы должны быть завершены 23 июля. Ранее, в июне, под отключение попадали более 1200 многоквартирных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...