Общество ЖКХ и Городская среда Почти тысячу домов и 100 соцучреждений Челябинска оставят без горячей воды В Челябинске 9 июля начнется третий этап опрессовки 28 июня 2024 в 13:18 Размер текста - 17 + В июле без горячей воды останутся более 900 домов Фото: Павел Сидоров © URA.RU Почти тысяча домов и 100 школ, детских садов и больниц в Челябинске останутся без горячей воды в ходе третьего этапа опрессовок, который начнется 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «C 9 июля начинается третий этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 887 многоквартирных домов, 87 домов частного сектора, 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Как добавили в мэрии, отключения коснутся всех районов Челябинска, кроме Центрального и Металлургического. По плану работы должны быть завершены 23 июля. Ранее, в июне, под отключение попадали более 1200 многоквартирных домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Почти тысяча домов и 100 школ, детских садов и больниц в Челябинске останутся без горячей воды в ходе третьего этапа опрессовок, который начнется 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «C 9 июля начинается третий этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 887 многоквартирных домов, 87 домов частного сектора, 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Как добавили в мэрии, отключения коснутся всех районов Челябинска, кроме Центрального и Металлургического. По плану работы должны быть завершены 23 июля. Ранее, в июне, под отключение попадали более 1200 многоквартирных домов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям