Почти тысячу домов и 100 соцучреждений Челябинска оставят без горячей воды

Почти тысяча домов и 100 школ, детских садов и больниц в Челябинске останутся без горячей воды в ходе третьего этапа опрессовок, который начнется 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«C 9 июля начинается третий этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 887 многоквартирных домов, 87 домов частного сектора, 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Как добавили в мэрии, отключения коснутся всех районов Челябинска, кроме Центрального и Металлургического. По плану работы должны быть завершены 23 июля. Ранее, в июне, под отключение попадали более 1200 многоквартирных домов.
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