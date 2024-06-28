Екатеринбургский ТЦ «Комсомолл» выкупили под огромные термы «Баден-Бадена». Фото

Baden Family выкупили ТЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге под термальный комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, бассейн, баден-баден, девушки в купальниках, шарташ пляж
На месте «Комсомолла» постоят четырехэтажный развлекательный кластер Фото:

Группа компаний Baden Family достигла принципиальной договоренности по выкупу многострадального торгового центра «Комсомолл», на месте которого «Источник Девелопмент» (входит в состав ГК) построит развлекательный кластер с термальным комплексом. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор компании Евгений Гаркунов.

«Сделка находится на финальных этапах. Мы выполнили свои финансовые обязательства и регистрируем переход права собственности на комплекс», — сказал Гаркунов, отметив, что этот вопрос планируется закрыть до конца месяца.

Информация о сделке по приобретению проблемного ТЦ появилась в начале марта. Окончательная стоимость объекта не разглашается, но ранее его пытались продать за 1,4 миллиарда рублей. Представители компании уже публиковали рендеры четырехэтажного кластера, где установят бани народов мира, детский город с батутами и SPA-комплекс.

После того как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в «Комсомолл» в нем серьезно упал поток покупателей. В конце концов, выйти на нормальные показатели торговый центр так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.

Окончательная стоимость объекта не разглашается
Окончательная стоимость объекта не разглашается
В развлекательном кластере будет четыре этажа
В развлекательном кластере будет четыре этажа

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Группа компаний Baden Family достигла принципиальной договоренности по выкупу многострадального торгового центра «Комсомолл», на месте которого «Источник Девелопмент» (входит в состав ГК) построит развлекательный кластер с термальным комплексом. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор компании Евгений Гаркунов. «Сделка находится на финальных этапах. Мы выполнили свои финансовые обязательства и регистрируем переход права собственности на комплекс», — сказал Гаркунов, отметив, что этот вопрос планируется закрыть до конца месяца. Информация о сделке по приобретению проблемного ТЦ появилась в начале марта. Окончательная стоимость объекта не разглашается, но ранее его пытались продать за 1,4 миллиарда рублей. Представители компании уже публиковали рендеры четырехэтажного кластера, где установят бани народов мира, детский город с батутами и SPA-комплекс. После того как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в «Комсомолл» в нем серьезно упал поток покупателей. В конце концов, выйти на нормальные показатели торговый центр так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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