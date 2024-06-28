Екатеринбургский ТЦ «Комсомолл» выкупили под огромные термы «Баден-Бадена». Фото

Baden Family выкупили ТЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге под термальный комплекс

28 июня 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

На месте «Комсомолла» постоят четырехэтажный развлекательный кластер Фото: Размик Закарян © URA.RU Группа компаний Baden Family достигла принципиальной договоренности по выкупу многострадального торгового центра «Комсомолл», на месте которого «Источник Девелопмент» (входит в состав ГК) построит развлекательный кластер с термальным комплексом. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор компании Евгений Гаркунов. «Сделка находится на финальных этапах. Мы выполнили свои финансовые обязательства и регистрируем переход права собственности на комплекс», — сказал Гаркунов, отметив, что этот вопрос планируется закрыть до конца месяца. Информация о сделке по приобретению проблемного ТЦ появилась в начале марта. Окончательная стоимость объекта не разглашается, но ранее его пытались продать за 1,4 миллиарда рублей. Представители компании уже публиковали рендеры четырехэтажного кластера, где установят бани народов мира, детский город с батутами и SPA-комплекс. После того как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в «Комсомолл» в нем серьезно упал поток покупателей. В конце концов, выйти на нормальные показатели торговый центр так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда. Окончательная стоимость объекта не разглашается Рендер: пресс-служба Baden Family В развлекательном кластере будет четыре этажа Рендер: пресс-служба Baden Family Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа компаний Baden Family достигла принципиальной договоренности по выкупу многострадального торгового центра «Комсомолл», на месте которого «Источник Девелопмент» (входит в состав ГК) построит развлекательный кластер с термальным комплексом. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор компании Евгений Гаркунов. «Сделка находится на финальных этапах. Мы выполнили свои финансовые обязательства и регистрируем переход права собственности на комплекс», — сказал Гаркунов, отметив, что этот вопрос планируется закрыть до конца месяца. Информация о сделке по приобретению проблемного ТЦ появилась в начале марта. Окончательная стоимость объекта не разглашается, но ранее его пытались продать за 1,4 миллиарда рублей. Представители компании уже публиковали рендеры четырехэтажного кластера, где установят бани народов мира, детский город с батутами и SPA-комплекс. После того как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в «Комсомолл» в нем серьезно упал поток покупателей. В конце концов, выйти на нормальные показатели торговый центр так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.