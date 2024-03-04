«Баден-Баден» построит на месте проблемного ТЦ термальный комплекс

04 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Baden Family сделает из проблемного ТЦ развлекательный центр Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания Baden Family выкупит екатеринбургский торговый центр «Комсомолл». На территории появится развлекательный кластер с термальным комплексом. Сумма сделки не разглашается. Ранее ТЦ пытались продать за 1,4 млрд рублей. Сейчас цену снизили до 850 млн. В пресс-службе «Баден-Баден» URA.RU сообщили, что сделка находится в финальной стадии заключения, но еще не завершена. «Мы с удовольствием предоставим концепцию будущего проекта, фото и рендеры, как только подпишем все документы. Подробности о том, каким будет этот объект, и что в нем будет располагаться, мы расскажем после 21 марта», — отметили в компании. ТРК был куплен «Альфа-Банком» в 2018 году в рамках банкротства компании «Уралинвест». Стоимость сделки составила 1,1 млрд рублей. Тогда эксперты по недвижимости в беседе с URA.RU отмечали, что новым владельцам «Комсомолла» будет трудно вернуть ТРК к жизни. После того, как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в торговый центр, здесь серьезно упал поток покупателей. Выйти на нормальные показатели «Комсомолл» так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.

Компания Baden Family выкупит екатеринбургский торговый центр «Комсомолл». На территории появится развлекательный кластер с термальным комплексом. Сумма сделки не разглашается. Ранее ТЦ пытались продать за 1,4 млрд рублей. Сейчас цену снизили до 850 млн. В пресс-службе «Баден-Баден» URA.RU сообщили, что сделка находится в финальной стадии заключения, но еще не завершена. «Мы с удовольствием предоставим концепцию будущего проекта, фото и рендеры, как только подпишем все документы. Подробности о том, каким будет этот объект, и что в нем будет располагаться, мы расскажем после 21 марта», — отметили в компании. ТРК был куплен «Альфа-Банком» в 2018 году в рамках банкротства компании «Уралинвест». Стоимость сделки составила 1,1 млрд рублей. Тогда эксперты по недвижимости в беседе с URA.RU отмечали, что новым владельцам «Комсомолла» будет трудно вернуть ТРК к жизни. После того, как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в торговый центр, здесь серьезно упал поток покупателей. Выйти на нормальные показатели «Комсомолл» так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.