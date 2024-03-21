Появились рендеры огромных терм на месте ТЦ «Комсомол» в Екатеринбурге

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Участницы конкурса "Краса России" в Баден-Бадене. Екатеринбург, баден-баден, баденуктус
На третьем и четвертом этажах появится апарт-комплекс Фото:

В развлекательном кластере с термальным комплексом, который Baden Family построит на месте торгового центра «Комсомолл», появятся SPA-комплекс, бани народов мира и детский город с батутами. Ренедерами терм с URA.RU поделились в пресс-службе «Баден-Баден».

«На первом этаже — масштабный термальный комплекс с бассейнами, различные зоны отдыха. На втором этаже расположится большой SPA-комплекс, бани народов мира и wellness-зона. Третий этаж — великолепный детский город с батутами, горками, интерактивными играми, аттракционами и зонами мастер-классов», — пояснили в компании. На третьем и четвертом этажах разместят апарт-комплекс на 200 апартаментов.

Сделка по приобретению проблемного ТЦ состоялась в начале марта. Окончательная стоимость объекта не разглашается, но ранее его пытались продать за 1,4 миллиарда рублей.

После того как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в торговый центр здесь серьезно упал поток покупателей. В конце концов выйти на нормальные показатели «Комсомолл» так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.

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В развлекательном кластере с термальным комплексом, который Baden Family построит на месте торгового центра «Комсомолл», появятся SPA-комплекс, бани народов мира и детский город с батутами. Ренедерами терм с URA.RU поделились в пресс-службе «Баден-Баден». «На первом этаже — масштабный термальный комплекс с бассейнами, различные зоны отдыха. На втором этаже расположится большой SPA-комплекс, бани народов мира и wellness-зона. Третий этаж — великолепный детский город с батутами, горками, интерактивными играми, аттракционами и зонами мастер-классов», — пояснили в компании. На третьем и четвертом этажах разместят апарт-комплекс на 200 апартаментов. Сделка по приобретению проблемного ТЦ состоялась в начале марта. Окончательная стоимость объекта не разглашается, но ранее его пытались продать за 1,4 миллиарда рублей. После того как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в торговый центр здесь серьезно упал поток покупателей. В конце концов выйти на нормальные показатели «Комсомолл» так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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