Mash подсчитал, сколько Канье Уэст заплатил за обед в Москве

Mash: обед Канье Уэста в Москве стоил 82 тысячи рублей
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Американский рэпер Канье Уэст оставил в ГУМе 82 тысячи рублей Фото:

За обед в ГУМе американский рэпер заплатил 82 тысячи рублей. В эту сумму вошел счет на 72 тысячи и чаевые в размере 10 тысяч рублей.

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«Обед в ГУМе обошелся Канье в 82 тысячи рублей. Это 72 тысячи счета и 10 тысяч чаевых», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что Канье посетил ресторан с семью охранниками. Все вместе они заказали 30 позиций из меню.

Сам Канье Уэст ел запеченного лосося с песто и зеленью стоимостью 3100 рублей. Одновременно с посещением ресторана Канье «обсуждал проект, связанный с Россией», сообщает telegram-канал.

Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию. Основной целью визита была встреча с дизайнером Гошей Рубчинским, однако есть информация о готовящемся концерте музыканта в России.

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За обед в ГУМе американский рэпер заплатил 82 тысячи рублей. В эту сумму вошел счет на 72 тысячи и чаевые в размере 10 тысяч рублей. «Обед в ГУМе обошелся Канье в 82 тысячи рублей. Это 72 тысячи счета и 10 тысяч чаевых», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что Канье посетил ресторан с семью охранниками. Все вместе они заказали 30 позиций из меню. Сам Канье Уэст ел запеченного лосося с песто и зеленью стоимостью 3100 рублей. Одновременно с посещением ресторана Канье «обсуждал проект, связанный с Россией», сообщает telegram-канал. Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию. Основной целью визита была встреча с дизайнером Гошей Рубчинским, однако есть информация о готовящемся концерте музыканта в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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