Mash подсчитал, сколько Канье Уэст заплатил за обед в Москве

За обед в ГУМе американский рэпер заплатил 82 тысячи рублей. В эту сумму вошел счет на 72 тысячи и чаевые в размере 10 тысяч рублей.
«Обед в ГУМе обошелся Канье в 82 тысячи рублей. Это 72 тысячи счета и 10 тысяч чаевых», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что Канье посетил ресторан с семью охранниками. Все вместе они заказали 30 позиций из меню.
Сам Канье Уэст ел запеченного лосося с песто и зеленью стоимостью 3100 рублей. Одновременно с посещением ресторана Канье «обсуждал проект, связанный с Россией», сообщает telegram-канал.
Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию. Основной целью визита была встреча с дизайнером Гошей Рубчинским, однако есть информация о готовящемся концерте музыканта в России.
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