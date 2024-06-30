Развлечения Знаменитости Mash подсчитал, сколько Канье Уэст заплатил за обед в Москве Mash: обед Канье Уэста в Москве стоил 82 тысячи рублей 30 июня 2024 в 19:17 Размер текста - 17 + Американский рэпер Канье Уэст оставил в ГУМе 82 тысячи рублей Фото: EPA/TASS За обед в ГУМе американский рэпер заплатил 82 тысячи рублей. В эту сумму вошел счет на 72 тысячи и чаевые в размере 10 тысяч рублей. Новость по теме Зачем Канье Уэст приехал в Москву, и как он связан со скандальным российским дизайнером Гошей Рубчинским «Обед в ГУМе обошелся Канье в 82 тысячи рублей. Это 72 тысячи счета и 10 тысяч чаевых», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что Канье посетил ресторан с семью охранниками. Все вместе они заказали 30 позиций из меню. Сам Канье Уэст ел запеченного лосося с песто и зеленью стоимостью 3100 рублей. Одновременно с посещением ресторана Канье «обсуждал проект, связанный с Россией», сообщает telegram-канал. Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию. Основной целью визита была встреча с дизайнером Гошей Рубчинским, однако есть информация о готовящемся концерте музыканта в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За обед в ГУМе американский рэпер заплатил 82 тысячи рублей. В эту сумму вошел счет на 72 тысячи и чаевые в размере 10 тысяч рублей. «Обед в ГУМе обошелся Канье в 82 тысячи рублей. Это 72 тысячи счета и 10 тысяч чаевых», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что Канье посетил ресторан с семью охранниками. Все вместе они заказали 30 позиций из меню. Сам Канье Уэст ел запеченного лосося с песто и зеленью стоимостью 3100 рублей. Одновременно с посещением ресторана Канье «обсуждал проект, связанный с Россией», сообщает telegram-канал. Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию. Основной целью визита была встреча с дизайнером Гошей Рубчинским, однако есть информация о готовящемся концерте музыканта в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям