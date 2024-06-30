Россия замерла в ожидании концерта Канье Уэста: мировая звезда приехала в Москву. Фоторепортаж

Канье Уэст приехал в Москву, чтобы встретиться с дизайнером Рубчинским
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Рэпер Канье Уэст приехал в РФ, чтобы встретиться с дизайнером Гошей Рубчинским Фото:

Рэпер Канье Уэст прибыл в Москву 29 июня. Однако о его визите стало известно лишь 30 числа. Продюсер Яна Рудковская допустила, что он приехал, чтобы дать концерт в «Лужниках». Однако позже стало известно, что Уэст приезжал ради своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, у которого был день рождения. Как Москва встретила американского музыканта — в фоторепортаже URA.RU.

Ранее URA.RU подробно рассказывало о личности рэпера. Он был в браке с американской звездой реалити-шоу, актрисой Ким Кардашьян и баллотировался в президенты США. Его одежда и музыкальные треки известны по всему миру.

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Рэпер Канье Уэст прибыл в Москву 29 июня. Однако о его визите стало известно лишь 30 числа. Продюсер Яна Рудковская допустила, что он приехал, чтобы дать концерт в «Лужниках». Однако позже стало известно, что Уэст приезжал ради своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, у которого был день рождения. Как Москва встретила американского музыканта — в фоторепортаже URA.RU. Ранее URA.RU подробно рассказывало о личности рэпера. Он был в браке с американской звездой реалити-шоу, актрисой Ким Кардашьян и баллотировался в президенты США. Его одежда и музыкальные треки известны по всему миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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