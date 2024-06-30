Россия замерла в ожидании концерта Канье Уэста: мировая звезда приехала в Москву. Фоторепортаж

Канье Уэст приехал в Москву, чтобы встретиться с дизайнером Рубчинским

30 июня 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Рэпер Канье Уэст приехал в РФ, чтобы встретиться с дизайнером Гошей Рубчинским Фото: EPA/TASS Рэпер Канье Уэст прибыл в Москву 29 июня. Однако о его визите стало известно лишь 30 числа. Продюсер Яна Рудковская допустила, что он приехал, чтобы дать концерт в «Лужниках». Однако позже стало известно, что Уэст приезжал ради своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, у которого был день рождения. Как Москва встретила американского музыканта — в фоторепортаже URA.RU. Ранее URA.RU подробно рассказывало о личности рэпера. Он был в браке с американской звездой реалити-шоу, актрисой Ким Кардашьян и баллотировался в президенты США. Его одежда и музыкальные треки известны по всему миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Канье Уэст прибыл в Москву 29 июня. Однако о его визите стало известно лишь 30 числа. Продюсер Яна Рудковская допустила, что он приехал, чтобы дать концерт в «Лужниках». Однако позже стало известно, что Уэст приезжал ради своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, у которого был день рождения. Как Москва встретила американского музыканта — в фоторепортаже URA.RU. Ранее URA.RU подробно рассказывало о личности рэпера. Он был в браке с американской звездой реалити-шоу, актрисой Ким Кардашьян и баллотировался в президенты США. Его одежда и музыкальные треки известны по всему миру.