В Москве мужчина угрожает прыгнуть с многоэтажки с ребенком

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Инцидент происходит в многоэтажке в районе Вешняки в Москве
Инцидент происходит в многоэтажке в районе Вешняки в Москве Фото:

В Москве мужчина вместе с восьмилетним ребенком угрожает совершить самоубийство, стоя на подоконнике многоэтажного дома. Он забаррикадировался в одной из комнат.

«Мужчина с восьмилетним ребенком стоит на подоконнике и угрожает покончить с собой», — сообщил telegram-канал 360.ru. Инцидент происходит в жилом районе Вешняки в Москве. По информации канала, мужчина забаррикадировался в комнате.  

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В Москве мужчина вместе с восьмилетним ребенком угрожает совершить самоубийство, стоя на подоконнике многоэтажного дома. Он забаррикадировался в одной из комнат. «Мужчина с восьмилетним ребенком стоит на подоконнике и угрожает покончить с собой», — сообщил telegram-канал 360.ru.  Инцидент происходит в жилом районе Вешняки в Москве. По информации канала, мужчина забаррикадировался в комнате.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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