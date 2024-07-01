В Москве мужчина угрожает прыгнуть с многоэтажки с ребенком

Инцидент происходит в многоэтажке в районе Вешняки в Москве
В Москве мужчина вместе с восьмилетним ребенком угрожает совершить самоубийство, стоя на подоконнике многоэтажного дома. Он забаррикадировался в одной из комнат.
«Мужчина с восьмилетним ребенком стоит на подоконнике и угрожает покончить с собой», — сообщил telegram-канал 360.ru. Инцидент происходит в жилом районе Вешняки в Москве. По информации канала, мужчина забаррикадировался в комнате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.