Бывшего вице-губернатора Самарской области обвинили в крупном мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах уголовного дела, оказавшихся в распоряжении журналистов. Причем обвиняемый действовал в составе преступной группировки.
«Гендин Геннадий Васильевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — отмечается в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Следствие считает, что Гендин, ссылаясь на свои связи в структурах правительства и администрации президента РФ, получил от потерпевшей крупную сумму денег под предлогом содействия в получении разрешения на проведение градостроительных работ.
Гендину предъявлено окончательное обвинение по статье за мошенничество в особо крупном размере. Сам обвиняемый свою вину не признает. В настоящее время Геннадий Гендин является крупным бизнесменом. До этого он занимал различные должности: с 1987 по 1990 год возглавлял хозяйственное управление московской прокуратуры, а затем был помощником руководителя Московской коллегии адвокатов.
На днях в Нижегородской области также возбудили уголовное дело о хищении 250 миллионов рублей на гособоронзаказе. В деле фигурируют пять человек из коммерческой фирмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.