Бывшего вице-губернатора Самарской области обвинили в крупном мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в мошенничестве
Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в мошенничестве Фото:

Бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах уголовного дела, оказавшихся в распоряжении журналистов. Причем обвиняемый действовал в составе преступной группировки. 

«Гендин Геннадий Васильевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — отмечается в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Следствие считает, что Гендин, ссылаясь на свои связи в структурах правительства и администрации президента РФ, получил от потерпевшей крупную сумму денег под предлогом содействия в получении разрешения на проведение градостроительных работ.

Гендину предъявлено окончательное обвинение по статье за мошенничество в особо крупном размере. Сам обвиняемый свою вину не признает. В настоящее время Геннадий Гендин является крупным бизнесменом. До этого он занимал различные должности: с 1987 по 1990 год возглавлял хозяйственное управление московской прокуратуры, а затем был помощником руководителя Московской коллегии адвокатов.

На днях в Нижегородской области также возбудили уголовное дело о хищении 250 миллионов рублей на гособоронзаказе. В деле фигурируют пять человек из коммерческой фирмы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах уголовного дела, оказавшихся в распоряжении журналистов. Причем обвиняемый действовал в составе преступной группировки.  «Гендин Геннадий Васильевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — отмечается в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Следствие считает, что Гендин, ссылаясь на свои связи в структурах правительства и администрации президента РФ, получил от потерпевшей крупную сумму денег под предлогом содействия в получении разрешения на проведение градостроительных работ. Гендину предъявлено окончательное обвинение по статье за мошенничество в особо крупном размере. Сам обвиняемый свою вину не признает. В настоящее время Геннадий Гендин является крупным бизнесменом. До этого он занимал различные должности: с 1987 по 1990 год возглавлял хозяйственное управление московской прокуратуры, а затем был помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. На днях в Нижегородской области также возбудили уголовное дело о хищении 250 миллионов рублей на гособоронзаказе. В деле фигурируют пять человек из коммерческой фирмы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...