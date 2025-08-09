Российский блогер Анастасия Ивлеева включена в базу данных экстремистского и заблокированного в РФ украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма и Мариуполя. Об этом свидетельствуют данные сайта.
Отмечается, что данные Ивлеевой появились на «Миротворце» еще в феврале 2019 года. Блогершу разместили по причине того, что та посетила Крым еще несколько лет назад. Впоследствии создатели сайта обвинили блогера также в посещении Мариуполя в 2024 году.
Экстремистский ресурс «Миротворец» действует на Украине с 2014 года и занимается сбором и публикацией персональных данных лиц, которых его создатели считают причастными к действиям против интересов страны. За время существования сайта в его базу неоднократно попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию украинских представителей.
*сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ
