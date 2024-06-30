30 июня 2024
29 июня 2024

В ХМАО врачи спасли пациентку с аномальной раной, возникшей из-за рака

Врачи Сургута обнаружили рак кожи у пациентки с незаживающей раной
© Служба новостей «URA.RU»
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Рана сургутянки, которая долгое время не заживала, оказалась злокачественной опухолью
Рана сургутянки, которая долгое время не заживала, оказалась злокачественной опухолью Фото:

Хирурги Сургутской окружной больницы обнаружили рак кожи у 85-летней пациентки с раной, которая долгое время не заживала. Об этом сообщили в публикации медучреждения «ВКонтакте».

«85-летняя коренная сургутянка Вера обратилась в Сургутскую окружную клиническую больницу с жалобами на незаживающую рану на коже, которая увеличилась до размеров 6х4 см. По результатам обследований установлен диагноз — злокачественное новообразование кожи бедра», — поделились в публикации. 

Врачи приняли решение провести специальное лечение новообразования — сеанс фотодинамической терапии. «Она эффективна при поверхностных формах рака кожи (исключая меланому) и злокачественных опухолях слизистых оболочек, особенно в сложных случаях, когда традиционные методы не подходят», — сообщили в ОКБ Сургута. В медучреждении этот метод применяется с 2022 года и уже помог 82 пациентам, не вызвав осложнений.

Процедура в очередной раз прошла успешно. После терапии пациентка была выписана для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

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Хирурги Сургутской окружной больницы обнаружили рак кожи у 85-летней пациентки с раной, которая долгое время не заживала. Об этом сообщили в публикации медучреждения «ВКонтакте». «85-летняя коренная сургутянка Вера обратилась в Сургутскую окружную клиническую больницу с жалобами на незаживающую рану на коже, которая увеличилась до размеров 6х4 см. По результатам обследований установлен диагноз — злокачественное новообразование кожи бедра», — поделились в публикации.  Врачи приняли решение провести специальное лечение новообразования — сеанс фотодинамической терапии. «Она эффективна при поверхностных формах рака кожи (исключая меланому) и злокачественных опухолях слизистых оболочек, особенно в сложных случаях, когда традиционные методы не подходят», — сообщили в ОКБ Сургута. В медучреждении этот метод применяется с 2022 года и уже помог 82 пациентам, не вызвав осложнений. Процедура в очередной раз прошла успешно. После терапии пациентка была выписана для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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