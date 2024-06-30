В ХМАО врачи спасли пациентку с аномальной раной, возникшей из-за рака

Хирурги Сургутской окружной больницы обнаружили рак кожи у 85-летней пациентки с раной, которая долгое время не заживала. Об этом сообщили в публикации медучреждения «ВКонтакте».
«85-летняя коренная сургутянка Вера обратилась в Сургутскую окружную клиническую больницу с жалобами на незаживающую рану на коже, которая увеличилась до размеров 6х4 см. По результатам обследований установлен диагноз — злокачественное новообразование кожи бедра», — поделились в публикации.
Врачи приняли решение провести специальное лечение новообразования — сеанс фотодинамической терапии. «Она эффективна при поверхностных формах рака кожи (исключая меланому) и злокачественных опухолях слизистых оболочек, особенно в сложных случаях, когда традиционные методы не подходят», — сообщили в ОКБ Сургута. В медучреждении этот метод применяется с 2022 года и уже помог 82 пациентам, не вызвав осложнений.
Процедура в очередной раз прошла успешно. После терапии пациентка была выписана для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!