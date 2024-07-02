В ХМАО полиция устроила погоню за несовершеннолетним доставщиком пиццы

В Пыть-Яхе (ХМАО) два экипажа ДПС устроили погоню за несовершеннолетним доставщиком пиццы, который развозил заказы на мотоцикле. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур.
«Доставщика пиццы на мотоцикле, — заметили сотрудники полиции. Водитель не остановился, и за ним началась погоня. Полицейским удалось блокировать мотоцикл двумя патрульными автомобилями и задержать мотоциклиста. Им оказался несовершеннолетний подросток», — сообщил собеседник.
В полиции сообщили, что молодому человеку 15 лет и он не имеет права управлять мотоциклом. Родителям подростка уже сообщили о содержании. Специалисты разбираются в ситуации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.
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