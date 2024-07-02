В ХМАО полиция устроила погоню за несовершеннолетним доставщиком пиццы

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Мотоциклиста заметили сотрудники ДПС
Мотоциклиста заметили сотрудники ДПС Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) два экипажа ДПС устроили погоню за несовершеннолетним доставщиком пиццы, который развозил заказы на мотоцикле. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур.

«Доставщика пиццы на мотоцикле, — заметили сотрудники полиции. Водитель не остановился, и за ним началась погоня. Полицейским удалось блокировать мотоцикл двумя патрульными автомобилями и задержать мотоциклиста. Им оказался несовершеннолетний подросток», — сообщил собеседник.

В полиции сообщили, что молодому человеку 15 лет и он не имеет права управлять мотоциклом. Родителям подростка уже сообщили о содержании. Специалисты разбираются в ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) два экипажа ДПС устроили погоню за несовершеннолетним доставщиком пиццы, который развозил заказы на мотоцикле. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур. «Доставщика пиццы на мотоцикле, — заметили сотрудники полиции. Водитель не остановился, и за ним началась погоня. Полицейским удалось блокировать мотоцикл двумя патрульными автомобилями и задержать мотоциклиста. Им оказался несовершеннолетний подросток», — сообщил собеседник. В полиции сообщили, что молодому человеку 15 лет и он не имеет права управлять мотоциклом. Родителям подростка уже сообщили о содержании. Специалисты разбираются в ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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