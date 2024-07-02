В ХМАО при осмотре севшего самолета Utair в шасси нашли забытые плоскогубцы

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) при осмотре самолета авиакомпании Utair, прилетевшего из Москвы, в шасси были обнаружены инструменты — ветошь и плоскогубцы. Информация об этом была размещена в tg-канале Aviaincident.
«После прилета самолета в аэропорт назначения подарок долетел в целости и сохранности — его неожиданно для себя обнаружил наземный персонал нижневартовской авиагавани. После этого на всякий случай был проведен дополнительный осмотр ниши шасси» — указано в посте.
Следов повреждения не обнаружено. В связи с чем борт допустили к эксплуатации, и он был допущен к полетам. Для уточнения информации журналист агентства обратился в пресс-службу авиакомпании Utair, там не ответили на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что в авиакомпании Utair проводят проверку после смерти кошки в салоне самолета. Животное погибло на борту самолета, летевшего из Москвы в Турцию.
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