В ХМАО при осмотре севшего самолета Utair в шасси нашли забытые плоскогубцы

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Техники случайно обнаружили забытый инструмент
Техники случайно обнаружили забытый инструмент Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) при осмотре самолета авиакомпании Utair, прилетевшего из Москвы, в шасси были обнаружены инструменты — ветошь и плоскогубцы. Информация об этом была размещена в tg-канале Aviaincident.

«После прилета самолета в аэропорт назначения подарок долетел в целости и сохранности — его неожиданно для себя обнаружил наземный персонал нижневартовской авиагавани. После этого на всякий случай был проведен дополнительный осмотр ниши шасси» — указано в посте.

Следов повреждения не обнаружено. В связи с чем борт допустили к эксплуатации, и он был допущен к полетам. Для уточнения информации журналист агентства обратился в пресс-службу авиакомпании Utair, там не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в авиакомпании Utair проводят проверку после смерти кошки в салоне самолета. Животное погибло на борту самолета, летевшего из Москвы в Турцию.

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) при осмотре самолета авиакомпании Utair, прилетевшего из Москвы, в шасси были обнаружены инструменты — ветошь и плоскогубцы. Информация об этом была размещена в tg-канале Aviaincident. «После прилета самолета в аэропорт назначения подарок долетел в целости и сохранности — его неожиданно для себя обнаружил наземный персонал нижневартовской авиагавани. После этого на всякий случай был проведен дополнительный осмотр ниши шасси» — указано в посте. Следов повреждения не обнаружено. В связи с чем борт допустили к эксплуатации, и он был допущен к полетам. Для уточнения информации журналист агентства обратился в пресс-службу авиакомпании Utair, там не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в авиакомпании Utair проводят проверку после смерти кошки в салоне самолета. Животное погибло на борту самолета, летевшего из Москвы в Турцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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