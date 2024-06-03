В авиакомпании Utair проводят проверку после смерти кошки в салоне самолета

В авиакомпании Utair проводят внутреннюю проверку после смерти кошки Маруси на борту самолета, летевшего из Москвы в Турцию. В telegram-канале компании написали о том, что во время полета температура воздуха в салоне не превышала отметки в 24 градуса, а кондиционер работал в штатном режиме.
«Авиакомпания Utair искренне сожалеет о сложившейся ситуации на борту рейса UT 783 Москва — Анталья и проводит проверку случившегося. <...> На протяжении всего полета в салоне поддерживалась комфортная температура 24°C. Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме без замечаний, воздух в салоне самолета обновлялся каждые 3-5 минут с помощью HEPA-фильтров», — пояснили в пресс-службе Utair.
Кроме того, в компании заявили о том, что кошку поместили в переноску из-за того, что некоторые пассажиры рейса пожаловались на аллергию на шерсть животных, когда она перемещалась по салону. Также в пресс-службе Utair рассказали, что с повышенным вниманием относятся к перевозке питомцев.
Ранее URA.RU писало о том, что на борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, из-за жары в салоне самолёта и недостатка воздуха погибла кошка по кличке Маруся. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура Сургута (ХМАО).
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