В авиакомпании Utair проводят проверку после смерти кошки в салоне самолета

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В Utair заверили, что температура в салоне самолета была в пределах +24 градусов
В Utair заверили, что температура в салоне самолета была в пределах +24 градусов Фото:

В авиакомпании Utair проводят внутреннюю проверку после смерти кошки Маруси на борту самолета, летевшего из Москвы в Турцию. В telegram-канале компании написали о том, что во время полета температура воздуха в салоне не превышала отметки в 24 градуса, а кондиционер работал в штатном режиме.

«Авиакомпания Utair искренне сожалеет о сложившейся ситуации на борту рейса UT 783 Москва — Анталья и проводит проверку случившегося. <...> На протяжении всего полета в салоне поддерживалась комфортная температура 24°C. Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме без замечаний, воздух в салоне самолета обновлялся каждые 3-5 минут с помощью HEPA-фильтров», — пояснили в пресс-службе Utair.

Кроме того, в компании заявили о том, что кошку поместили в переноску из-за того, что некоторые пассажиры рейса пожаловались на аллергию на шерсть животных, когда она перемещалась по салону. Также в пресс-службе Utair рассказали, что с повышенным вниманием относятся к перевозке питомцев. 

Ранее URA.RU писало о том, что на борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, из-за жары в салоне самолёта и недостатка воздуха погибла кошка по кличке Маруся. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура Сургута (ХМАО).

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В авиакомпании Utair проводят внутреннюю проверку после смерти кошки Маруси на борту самолета, летевшего из Москвы в Турцию. В telegram-канале компании написали о том, что во время полета температура воздуха в салоне не превышала отметки в 24 градуса, а кондиционер работал в штатном режиме. «Авиакомпания Utair искренне сожалеет о сложившейся ситуации на борту рейса UT 783 Москва — Анталья и проводит проверку случившегося. <...> На протяжении всего полета в салоне поддерживалась комфортная температура 24°C. Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме без замечаний, воздух в салоне самолета обновлялся каждые 3-5 минут с помощью HEPA-фильтров», — пояснили в пресс-службе Utair. Кроме того, в компании заявили о том, что кошку поместили в переноску из-за того, что некоторые пассажиры рейса пожаловались на аллергию на шерсть животных, когда она перемещалась по салону. Также в пресс-службе Utair рассказали, что с повышенным вниманием относятся к перевозке питомцев.  Ранее URA.RU писало о том, что на борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, из-за жары в салоне самолёта и недостатка воздуха погибла кошка по кличке Маруся. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура Сургута (ХМАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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