02 июля 2024

Под Североуральском произошло массовое ДТП с фурой, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Массовое ДТП произошло на 67 км трассы Фото:

Под Североуральском на 67 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» произошло массовое ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Около 12:30 Renault Duster с 61-летним водителем ехал со стороны Краснотурьинска в Североуральск, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с едущим на него тягачем Foton Auman. За грузовиком следовал хэтчбэк Nissan Tino, который тоже стал участником аварии. Водитель фуры не пострадал.

«В результате ДТП 60-летний водитель автомобиля Renault Duster сотрудниками скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение Североуральской городской больницы. Его несовершеннолетнему пассажиру — ребенку 11 лет и 30-летнему водителю автомобиля Nissan Tino также потребовалась помощь медиков. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД Свердловской области также выяснили, что участники ДТП были пристегнуты и ни у кого из водителей не выявили признаков алкогольного опьянения. По факту аварии уже начали проверку.

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Под Североуральском на 67 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» произошло массовое ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Около 12:30 Renault Duster с 61-летним водителем ехал со стороны Краснотурьинска в Североуральск, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с едущим на него тягачем Foton Auman. За грузовиком следовал хэтчбэк Nissan Tino, который тоже стал участником аварии. Водитель фуры не пострадал. «В результате ДТП 60-летний водитель автомобиля Renault Duster сотрудниками скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение Североуральской городской больницы. Его несовершеннолетнему пассажиру — ребенку 11 лет и 30-летнему водителю автомобиля Nissan Tino также потребовалась помощь медиков. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники ГИБДД Свердловской области также выяснили, что участники ДТП были пристегнуты и ни у кого из водителей не выявили признаков алкогольного опьянения. По факту аварии уже начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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