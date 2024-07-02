Под Североуральском произошло массовое ДТП с фурой, есть пострадавшие

03 июля 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Массовое ДТП произошло на 67 км трассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Североуральском на 67 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» произошло массовое ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Около 12:30 Renault Duster с 61-летним водителем ехал со стороны Краснотурьинска в Североуральск, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с едущим на него тягачем Foton Auman. За грузовиком следовал хэтчбэк Nissan Tino, который тоже стал участником аварии. Водитель фуры не пострадал. «В результате ДТП 60-летний водитель автомобиля Renault Duster сотрудниками скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение Североуральской городской больницы. Его несовершеннолетнему пассажиру — ребенку 11 лет и 30-летнему водителю автомобиля Nissan Tino также потребовалась помощь медиков. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники ГИБДД Свердловской области также выяснили, что участники ДТП были пристегнуты и ни у кого из водителей не выявили признаков алкогольного опьянения. По факту аварии уже начали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Североуральском на 67 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» произошло массовое ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Около 12:30 Renault Duster с 61-летним водителем ехал со стороны Краснотурьинска в Североуральск, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с едущим на него тягачем Foton Auman. За грузовиком следовал хэтчбэк Nissan Tino, который тоже стал участником аварии. Водитель фуры не пострадал. «В результате ДТП 60-летний водитель автомобиля Renault Duster сотрудниками скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение Североуральской городской больницы. Его несовершеннолетнему пассажиру — ребенку 11 лет и 30-летнему водителю автомобиля Nissan Tino также потребовалась помощь медиков. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники ГИБДД Свердловской области также выяснили, что участники ДТП были пристегнуты и ни у кого из водителей не выявили признаков алкогольного опьянения. По факту аварии уже начали проверку.