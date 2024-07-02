Магнитогорские системы РЭБ способны «гасить» беспилотники на любой частоте

В Магнитогорске (Челябинская область) собирают ударные дроны высокой точности и системы радиоэлектронной борьбы, от которых невозможно скрыться вражеским беспилотникам. Об этом 3 июня URA.RU руководитель исполкома челябинского отделения "Народного фронта" Денис Рыжий.
«Когда началась СВО, в Магнитогорске парни, разбирающиеся в технике, открыли цех по сборке дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Все это время они разрабатывают, дорабатывают и улучшают. В итоге, их дроны ничем не уступают вражеским аналогам, только стоят на порядок дешевле. А системы РЭБ сконструированы таким образом, что на какой бы частоте ни летал противник, антенны ловят, „гасят“ и садят его технику», — уточнил Рыжий.
По словам Рыжего, "Народный фронт" формирует партию гуманитарной помощи, в нее войдут и разработки магнитогорских мастеров. Причем, у них есть возможность собирать коптеры и системы РЭБ по спецзаказу, с учетом задач, которые они должны выполнять.
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