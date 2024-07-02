02 июля 2024

Магнитогорские системы РЭБ способны «гасить» беспилотники на любой частоте

В Магнитогорске собирают системы РЭБ, которые перехватывают любые БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Системы РЭБ способны перехватывать беспилотники независимо от диапазона частот, на которых они управляются
Системы РЭБ способны перехватывать беспилотники независимо от диапазона частот, на которых они управляются Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) собирают ударные дроны высокой точности и системы радиоэлектронной борьбы, от которых невозможно скрыться вражеским беспилотникам. Об этом 3 июня URA.RU руководитель исполкома челябинского отделения "Народного фронта" Денис Рыжий.

«Когда началась СВО, в Магнитогорске парни, разбирающиеся в технике, открыли цех по сборке дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Все это время они разрабатывают, дорабатывают и улучшают. В итоге, их дроны ничем не уступают вражеским аналогам, только стоят на порядок дешевле. А системы РЭБ сконструированы таким образом, что на какой бы частоте ни летал противник, антенны ловят, „гасят“ и садят его технику», — уточнил Рыжий.

По словам Рыжего, "Народный фронт" формирует партию гуманитарной помощи, в нее войдут и разработки магнитогорских мастеров. Причем, у них есть возможность собирать коптеры и системы РЭБ по спецзаказу, с учетом задач, которые они должны выполнять.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) собирают ударные дроны высокой точности и системы радиоэлектронной борьбы, от которых невозможно скрыться вражеским беспилотникам. Об этом 3 июня URA.RU руководитель исполкома челябинского отделения "Народного фронта" Денис Рыжий. «Когда началась СВО, в Магнитогорске парни, разбирающиеся в технике, открыли цех по сборке дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Все это время они разрабатывают, дорабатывают и улучшают. В итоге, их дроны ничем не уступают вражеским аналогам, только стоят на порядок дешевле. А системы РЭБ сконструированы таким образом, что на какой бы частоте ни летал противник, антенны ловят, „гасят“ и садят его технику», — уточнил Рыжий. По словам Рыжего, "Народный фронт" формирует партию гуманитарной помощи, в нее войдут и разработки магнитогорских мастеров. Причем, у них есть возможность собирать коптеры и системы РЭБ по спецзаказу, с учетом задач, которые они должны выполнять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...