Мэр Челябинска Лошкин назначил главу Курчатовского района

Константин Матыгин возглавил администрацию Курчатовского района Челябинска

27 февраля 2025 в 12:43 Размер текста - 17 +

Константин Матыгин больше не «и. о.», а полноправный глава Курчатовского района Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главой администрации Курчатовского района Челябинска назначен Константин Матыгин. Об этом сообщили URA.RU сообщили в мэрии областного центра. Матыгин родился 1 августа 1977 года в Челябинске. В 2000 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в сфере строительства». Трудовую деятельность начал в сентябре 2000 года экономистом в ОАО «ФНПЦ «Станкомаш». Затем работал в коммерческих структурах и занимался бизнесом. «С декабря 2013 года работал в администрации Курчатовского района. За три года прошел путь от начальника организационного отдела до заместителя главы района. С 25 ноября 2024 года исполнял обязанности главы администрации Курчатовского района. Женат, воспитывает двоих детей», — уточнили в пресс-службе. Его предшественник Сергей Антипов ушел на пенсию в ноябре 2024 года. Первой получила назначение главой администрации Ленинского района Ольга Гущина. Вторым назначенцем нового мэра стал Сергей Колесник, который будет управлять Калининским районом после двухлетнего перерыва. Власть в Челябинске сменилась после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин во время проведения конкурса на этот пост (в нем участвовали 29 человек) временно исполнял полномочия мэра. Когда 19 ноября депутаты гордумы выбирали из пяти оставшихся претендентов, за него проголосовали 30 из 37 народных избранников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главой администрации Курчатовского района Челябинска назначен Константин Матыгин. Об этом сообщили URA.RU сообщили в мэрии областного центра. Матыгин родился 1 августа 1977 года в Челябинске. В 2000 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в сфере строительства». Трудовую деятельность начал в сентябре 2000 года экономистом в ОАО «ФНПЦ «Станкомаш». Затем работал в коммерческих структурах и занимался бизнесом. «С декабря 2013 года работал в администрации Курчатовского района. За три года прошел путь от начальника организационного отдела до заместителя главы района. С 25 ноября 2024 года исполнял обязанности главы администрации Курчатовского района. Женат, воспитывает двоих детей», — уточнили в пресс-службе. Его предшественник Сергей Антипов ушел на пенсию в ноябре 2024 года. Первой получила назначение главой администрации Ленинского района Ольга Гущина. Вторым назначенцем нового мэра стал Сергей Колесник, который будет управлять Калининским районом после двухлетнего перерыва. Власть в Челябинске сменилась после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин во время проведения конкурса на этот пост (в нем участвовали 29 человек) временно исполнял полномочия мэра. Когда 19 ноября депутаты гордумы выбирали из пяти оставшихся претендентов, за него проголосовали 30 из 37 народных избранников.