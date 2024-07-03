Челябинские семьи массово скупают квартиры на вторичном рынке

03 июля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

В Челябинске в четыре раза вырос спрос на вторичное жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в июле из-за отмены льготной ипотеки квартиры на вторичном рынке горожане стали покупать в четыре раза чаще. Об этом 3 июля URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Челябинцы стали активно интересоваться и покупать жилье на вторичном рынке. По сравнению с июнем спрос на „вторичку“ вырос в четыре раза. Во многом это связано с информацией об отмене льготной ипотеки, а также с прогнозируемым экспертами ростом ключевой ставки ЦБ после 26 июля», — сообщила Шатрукова. Ранее стало известно, что в Челябинске в первом полугодии 2024 года выросли цены на вторичное жилье на 5,3%. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке поднялась до 97 тысяч 270 рублей. При этом эксперты предупредили, что во втором полугодии рост цен на вторичное жилье продолжится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июле из-за отмены льготной ипотеки квартиры на вторичном рынке горожане стали покупать в четыре раза чаще. Об этом 3 июля URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Челябинцы стали активно интересоваться и покупать жилье на вторичном рынке. По сравнению с июнем спрос на „вторичку“ вырос в четыре раза. Во многом это связано с информацией об отмене льготной ипотеки, а также с прогнозируемым экспертами ростом ключевой ставки ЦБ после 26 июля», — сообщила Шатрукова. Ранее стало известно, что в Челябинске в первом полугодии 2024 года выросли цены на вторичное жилье на 5,3%. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке поднялась до 97 тысяч 270 рублей. При этом эксперты предупредили, что во втором полугодии рост цен на вторичное жилье продолжится.