В Челябинске взлетели цены на вторичное жилье

В Челябинске за первое полугодие 2024 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 5,3% до 97 тысяч 270 рублей за квадрат. Средняя стоимость квартир на данный момент составляет 5 млн 58 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости.
«В Челябинске прирост стоимости квадратного метра квартир на вторичном рынке за первое полугодие 2024 года составил 5,3%. На данный момент жилье на „вторичке“ в городе продается по 97 тысяч 270 рублей за квадрат. В среднем вторичные квартиры продаются по 5 млн 58 тысяч рублей за обьект», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Также эксперты отметили, в целом по России цена квадратного метра за первое полугодие поднялась на 4,9%. На данный момент стоимость квадрата на вторичном рынке составляет 114 тысяч 648 рублей. При этом больше всего вторичные квартиры подорожали в Сочи (+16,3%), Краснодаре (+12,2%), Махачкале (+11,5%). В Москве стоимость квадрата выросла на 2,7%, до 336 тысяч рублей, в Подмосковье — на 2,8%, до 154 тысяч рублей, в Петербурге — на 3,7%, до 202 тысяч 225 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!