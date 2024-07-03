В челябинском лагере не стали отменять смену экологов ради детей из Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети, пусть и с опозданием, отправятся в лагерь
Дети, пусть и с опозданием, отправятся в лагерь Фото:

Юные челябинские экологи смогут провести смену в лагере «Солнечная поляна», несмотря на изменение сроков заезда. Дети из Белгородской области, находившиеся в лагере, сменят место пребывания. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе министерства образования региона

«На 3 июля запланирован отъезд детей Белгородской области из лагеря „Солнечная поляна“. Имела место задержка с выездом на три дня в силу сложностей с организацией транспортно-логистической цепочки и организованной перевозки детей. В настоящее время вопрос решен», — сообщили в пресс-службе минобра.

Как заверили в пресс-службе, заезд детской экологической смены состоится. Программа смены будет выполнена в полном объеме.

Детская смена экологов должна была начаться в лагере 1 июля. Однако сроки были перенесены из-за того, что в лагере продолжали оставаться на отдыхе дети из Белгородской области. Первоначально в группе лагеря в соцсети было объявлено, что смену отменят. В минобре заверили, что стоимость путевки в лагерь из-за сокращения сроков пребывания в нем детей пересчитают.

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Юные челябинские экологи смогут провести смену в лагере «Солнечная поляна», несмотря на изменение сроков заезда. Дети из Белгородской области, находившиеся в лагере, сменят место пребывания. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе министерства образования региона «На 3 июля запланирован отъезд детей Белгородской области из лагеря „Солнечная поляна“. Имела место задержка с выездом на три дня в силу сложностей с организацией транспортно-логистической цепочки и организованной перевозки детей. В настоящее время вопрос решен», — сообщили в пресс-службе минобра. Как заверили в пресс-службе, заезд детской экологической смены состоится. Программа смены будет выполнена в полном объеме. Детская смена экологов должна была начаться в лагере 1 июля. Однако сроки были перенесены из-за того, что в лагере продолжали оставаться на отдыхе дети из Белгородской области. Первоначально в группе лагеря в соцсети было объявлено, что смену отменят. В минобре заверили, что стоимость путевки в лагерь из-за сокращения сроков пребывания в нем детей пересчитают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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