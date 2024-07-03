В челябинском лагере не стали отменять смену экологов ради детей из Белгорода

Юные челябинские экологи смогут провести смену в лагере «Солнечная поляна», несмотря на изменение сроков заезда. Дети из Белгородской области, находившиеся в лагере, сменят место пребывания. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе министерства образования региона
«На 3 июля запланирован отъезд детей Белгородской области из лагеря „Солнечная поляна“. Имела место задержка с выездом на три дня в силу сложностей с организацией транспортно-логистической цепочки и организованной перевозки детей. В настоящее время вопрос решен», — сообщили в пресс-службе минобра.
Как заверили в пресс-службе, заезд детской экологической смены состоится. Программа смены будет выполнена в полном объеме.
Детская смена экологов должна была начаться в лагере 1 июля. Однако сроки были перенесены из-за того, что в лагере продолжали оставаться на отдыхе дети из Белгородской области. Первоначально в группе лагеря в соцсети было объявлено, что смену отменят. В минобре заверили, что стоимость путевки в лагерь из-за сокращения сроков пребывания в нем детей пересчитают.
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