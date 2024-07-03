Юная свердловчанка, которой собрали миллион, осталась без лекарства

Семилетняя Кристина Садилова из Невьянска (Свердловская область), страдающая синдромом Драве, оказалась без необходимого препарата «Диакомит» после того, как неравнодушные россияне собрали для нее миллион рублей. Причиной этого стало повышение цен на лекарство со стороны французской фармацевтической компании Biocodex. Мать девочки Светлана сообщила агентству URA.RU, что собранных средств хватило только на приобретение 19 упаковок, тогда как для полного курса лечения требуется еще 18 пачек.
«Собрав миллион, мы были безмерно счастливы, ведь на эти деньги планировали закупить препарат на полный курс. Однако, к нашему сожалению, компания-производитель подняла стоимость в два раза. Теперь, чтобы закупить еще 18 пачек, нужно 902 160 рублей. Одна упаковка, которую хватает на 10 дней, стоит 50 120 рублей. Такой суммы у нас, естественно, нет», — посетовала Светлана.
Мама малышки верит, что совместными усилиями возможно создать условия для того, чтобы дочь могла радоваться каждому новому дню, как и все ее сверстники. «Любая, даже самая маленькая помощь способна облегчить жизнь дочери и приблизить ее к полноценному детству, свободному от болезни и ограничений», — отмечает Светлана.
Помочь Кристине Садиловой можно разными способами:
- Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;
- Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;
- Можно поддержать рублем.
Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041. Получатель — Садилова Светлана Юрьевна.
Кристина внезапно перестала дышать, и только оперативные действия врачей позволили спасти жизнь ребенка. Последующие обследования выявили у девочки редкий и тяжелый диагноз — синдром Драве. Для борьбы с этим заболеванием необходим дорогостоящий препарат от французской компании Biocodex, но средств для его приобретения у семьи не было. После публикации истории ребенка на URA.RU неравнодушные читатели агентства перевели на препарат 362 тысячи рублей. Позже сбор удалось закрыть, но этих средств оказалось недостаточно.
URA.RU регулярно освещает важность благотворительности и помощи тем, кто в ней нуждается. Благодаря отзывчивости читателей екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой диагностировали синдром Гурлера, удалось собрать 8 миллионов рублей на лечение.
Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.
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