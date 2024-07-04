Челябинец устроил поножовщину во время конфликта из-за собаки без намордника

В Челябинске полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 39-летнему горожанину. Инцидент произошел из-за собаки без намордника у дома по улице Братьев Кашириных, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Подозреваемый, который является владельцем бойцовской собаки во время конфликта нанес 39-летнему мужчине ножевые ранения и скрылся. Сотрудники отдела уголовного розыска установили его личность. Мужчина был задержан в Троицке», — сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, конфликт возник из-за собаки без намордника, которая напугала девочек с маленькой собачкой. Ссора переросла в драку, в результате которой потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. 46-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый, скрылся из Челябинска в Троицк (Челябинская область), но вскоре был найден службами и доставлен обратно в Челябинск, где против него уже возбуждено уголовное дело.
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