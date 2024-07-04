Челябинец устроил поножовщину во время конфликта из-за собаки без намордника

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Собака без намордника стала причиной конфликта с поножовщиной
Собака без намордника стала причиной конфликта с поножовщиной Фото:

В Челябинске полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 39-летнему горожанину. Инцидент произошел из-за собаки без намордника у дома по улице Братьев Кашириных, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Подозреваемый, который является владельцем бойцовской собаки во время конфликта нанес 39-летнему мужчине ножевые ранения и скрылся. Сотрудники отдела уголовного розыска установили его личность. Мужчина был задержан в Троицке», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, конфликт возник из-за собаки без намордника, которая напугала девочек с маленькой собачкой. Ссора переросла в драку, в результате которой потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. 46-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый, скрылся из Челябинска в Троицк (Челябинская область), но вскоре был найден службами и доставлен обратно в Челябинск, где против него уже возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 39-летнему горожанину. Инцидент произошел из-за собаки без намордника у дома по улице Братьев Кашириных, сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Подозреваемый, который является владельцем бойцовской собаки во время конфликта нанес 39-летнему мужчине ножевые ранения и скрылся. Сотрудники отдела уголовного розыска установили его личность. Мужчина был задержан в Троицке», — сообщили в пресс-службе. По данным следствия, конфликт возник из-за собаки без намордника, которая напугала девочек с маленькой собачкой. Ссора переросла в драку, в результате которой потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. 46-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый, скрылся из Челябинска в Троицк (Челябинская область), но вскоре был найден службами и доставлен обратно в Челябинск, где против него уже возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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