04 июля 2024

В России готовят ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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Штрафы могут ввести через 3-4 месяца
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Изменения в системе контроля за наличием полиса автогражданской ответственности могут вступить в силу уже в ближайшие 3-4 месяца, в их число входят ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«Я думаю, запуск этой системы возможен в ближайшие 3-4 месяца. Но конкретные сроки, конечно, назовет МВД. Одной из проблем являются поправки в КоАП, которые позволят водителя не за каждый проезд наказывать, а один раз в течение дня», — сказал Уфимцев в беседе с ТАСС.

Сейчас Центральный банк и МВД активно работают над подготовкой технического решения для реализации новой системы, передает агентство. Водителей без страховки планируется выявлять посредством камер видеофиксации, а штрафы будут высылаться не чаще одного раза в сутки.

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Изменения в системе контроля за наличием полиса автогражданской ответственности могут вступить в силу уже в ближайшие 3-4 месяца, в их число входят ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. «Я думаю, запуск этой системы возможен в ближайшие 3-4 месяца. Но конкретные сроки, конечно, назовет МВД. Одной из проблем являются поправки в КоАП, которые позволят водителя не за каждый проезд наказывать, а один раз в течение дня», — сказал Уфимцев в беседе с ТАСС. Сейчас Центральный банк и МВД активно работают над подготовкой технического решения для реализации новой системы, передает агентство. Водителей без страховки планируется выявлять посредством камер видеофиксации, а штрафы будут высылаться не чаще одного раза в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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