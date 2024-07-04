Челябинским IT-фирмам нужны сотрудники без навыков программирования

В Челябинской области IT-компании нуждаются в специалистах без навыков программирования. Как URA.RU 5 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», опрос показал потребность в маркетологах, проектных менеджерах и рекрутерах.
«Опрос показал, что 93% IT-компаний Челябинска нуждаются в специалистах без программистских навыков. Среди них особенно востребованы маркетологи, проектные менеджеры и IT-рекрутеры», — отметили в офисе сервиса.
Компании также заинтересованы в найме менеджеров по продукту, UX-дизайнеров, специалистов по связям с общественностью, технических писателей и переводчиков. Причем сложнее всего найти технических писателей и UX-писателей.
Исследование продемонстрировало, что в большинстве IT-компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических специалистов. Применяются собственные программы внутри компании (50%), программы в партнерстве с онлайн-школами (31%) и программы в сотрудничестве с вузами (10%). Выяснилось, что 65% IТ-компаний готовы брать стажеров без навыков программирования и опыта. Из них 90% работодателей готовы оплачивать стажировки.
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