04 июля 2024

Челябинским IT-фирмам нужны сотрудники без навыков программирования

«Зарплата.ру»: IT-компании Челябинска ищут людей без умения программировать
© Служба новостей «URA.RU»
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Компании по созданию IT-продуктов ищут людей без навыков программирования
Компании по созданию IT-продуктов ищут людей без навыков программирования Фото:

В Челябинской области IT-компании нуждаются в специалистах без навыков программирования. Как URA.RU 5 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», опрос показал потребность в маркетологах, проектных менеджерах и рекрутерах.

«Опрос показал, что 93% IT-компаний Челябинска нуждаются в специалистах без программистских навыков. Среди них особенно востребованы маркетологи, проектные менеджеры и IT-рекрутеры», — отметили в офисе сервиса.

Компании также заинтересованы в найме менеджеров по продукту, UX-дизайнеров, специалистов по связям с общественностью, технических писателей и переводчиков. Причем сложнее всего найти технических писателей и UX-писателей.

Исследование продемонстрировало, что в большинстве IT-компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических специалистов. Применяются собственные программы внутри компании (50%), программы в партнерстве с онлайн-школами (31%) и программы в сотрудничестве с вузами (10%). Выяснилось, что 65% IТ-компаний готовы брать стажеров без навыков программирования и опыта. Из них 90% работодателей готовы оплачивать стажировки.

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В Челябинской области IT-компании нуждаются в специалистах без навыков программирования. Как URA.RU 5 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», опрос показал потребность в маркетологах, проектных менеджерах и рекрутерах. «Опрос показал, что 93% IT-компаний Челябинска нуждаются в специалистах без программистских навыков. Среди них особенно востребованы маркетологи, проектные менеджеры и IT-рекрутеры», — отметили в офисе сервиса. Компании также заинтересованы в найме менеджеров по продукту, UX-дизайнеров, специалистов по связям с общественностью, технических писателей и переводчиков. Причем сложнее всего найти технических писателей и UX-писателей. Исследование продемонстрировало, что в большинстве IT-компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических специалистов. Применяются собственные программы внутри компании (50%), программы в партнерстве с онлайн-школами (31%) и программы в сотрудничестве с вузами (10%). Выяснилось, что 65% IТ-компаний готовы брать стажеров без навыков программирования и опыта. Из них 90% работодателей готовы оплачивать стажировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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