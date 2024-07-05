Специалисты из России нашли слабое место боеприпасов ATACMS

Специалисты РФ определили высоту, при которой не срабатывают боеприпасы ATACMS
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ATACMS. Stock, ATACMS,  stock
Российские специалисты определили высоту, при которой механизм американской ракеты ATACMS не срабатывает Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские специалисты провели анализ кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS и определили механизм его работы. Они также определили высоту, при которой боеприпасы не срабатывают.

Новость по теме
Украина начала применять переданные США ракеты ATACMS против РФ: что известно об этом оружии

«Кассетный суббоеприпас М74. <…> Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 метрах над поверхностью грунта. <…> Когда он [суббоеприпас] набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри. <…> При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса», — рассказал специалист по работе с вооружением в беседе с РИА Новости. Отмечается, что суббоеприпас похож на зеленый теннисный мяч с выступами по одной оси окружности.

Специалист отметил, что боеприпас может не сработать при штатном открытии кассеты. Однако он продолжает находиться на взводе, поэтому населению при встрече с таким «шаром» стоит быть максимально осторожным.

Ранее военные РФ впервые показали внутреннее устройство американской ракеты ATACMS. Им удалось получить доступ к важным компонентам системы наведения этого оружия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские специалисты провели анализ кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS и определили механизм его работы. Они также определили высоту, при которой боеприпасы не срабатывают. «Кассетный суббоеприпас М74. <…> Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 метрах над поверхностью грунта. <…> Когда он [суббоеприпас] набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри. <…> При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса», — рассказал специалист по работе с вооружением в беседе с РИА Новости. Отмечается, что суббоеприпас похож на зеленый теннисный мяч с выступами по одной оси окружности. Специалист отметил, что боеприпас может не сработать при штатном открытии кассеты. Однако он продолжает находиться на взводе, поэтому населению при встрече с таким «шаром» стоит быть максимально осторожным. Ранее военные РФ впервые показали внутреннее устройство американской ракеты ATACMS. Им удалось получить доступ к важным компонентам системы наведения этого оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...