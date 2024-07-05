Специалисты из России нашли слабое место боеприпасов ATACMS

Российские специалисты провели анализ кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS и определили механизм его работы. Они также определили высоту, при которой боеприпасы не срабатывают.
«Кассетный суббоеприпас М74. <…> Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 метрах над поверхностью грунта. <…> Когда он [суббоеприпас] набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри. <…> При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса», — рассказал специалист по работе с вооружением в беседе с РИА Новости. Отмечается, что суббоеприпас похож на зеленый теннисный мяч с выступами по одной оси окружности.
Специалист отметил, что боеприпас может не сработать при штатном открытии кассеты. Однако он продолжает находиться на взводе, поэтому населению при встрече с таким «шаром» стоит быть максимально осторожным.
Ранее военные РФ впервые показали внутреннее устройство американской ракеты ATACMS. Им удалось получить доступ к важным компонентам системы наведения этого оружия.
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