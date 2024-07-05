В Махачкале трое взрослых и пятеро детей отравились угарным газом

Пятеро детей отравились угарным газом в Махачкале, заявили в Госжилинспекции Республики
В Махачкале угарным газом отравились пятеро детей и трое взрослых. Об этом сообщили в telegram-канале Госжилинспекция Республики Дагестан.
«Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пятеро — дети», — написали в
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