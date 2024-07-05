В Махачкале трое взрослых и пятеро детей отравились угарным газом

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Место, где погиб Ильян Абдрафиков. Свердловская область, Камышлов, газ, газопровод, поселок, забор
Пятеро детей отравились угарным газом в Махачкале, заявили в Госжилинспекции Республики Фото:

В Махачкале угарным газом отравились пятеро детей и трое взрослых. Об этом сообщили в telegram-канале Госжилинспекция Республики Дагестан.

«Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пятеро — дети», — написали в сообщении. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в одном из частных домов в Махачкале. Всех пострадавших госпитализировали.

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В Махачкале угарным газом отравились пятеро детей и трое взрослых. Об этом сообщили в telegram-канале Госжилинспекция Республики Дагестан. «Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пятеро — дети», — написали в сообщении. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в одном из частных домов в Махачкале. Всех пострадавших госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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