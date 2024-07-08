Boeing признала вину в мошенничестве с двумя смертельными катастрофами

08 июля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Авиакомпания Boeing признала вину за крушение самолетов в 2018 и 2019 годах Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak Американская компания Boeing согласилась признать вину по делу о крушениях двух самолетов Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах. Тогда новейшие на тот момент самолеты потерпели крушение практически сразу после взлета. Катастрофы унесли жизни 336 человек, из находившихся на борту не выжил никто. Об этом сообщает Reuters. «Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для завершения расследования [инцидентов с крушением самолетов 737 Max], инициированное министерством юстиции США», — пишет агентство. Авиакомпания также заплатит уголовный штраф в размере 243,6 млн долларов. Авторы пишут, что после признания виновности Boeing не сможет заключать контракты с официальными американскими представителями на выделение своих самолетов. До этого компания обещала выделить дополнительные средства на повышение безопасности своих самолетов. До этого Boeing выделит не менее 455 миллионов долларов в течение следующих трех лет. Первая авиакатастрофа с участием самолета Boeing произошли 29 октября 2018 году в Яванское море в 15 километрах от западного побережья острова Ява. Погибли все находившиеся на его борту 189 человек. Следующая катастрофа случилась 10 марта 2019 года. Самолет выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская компания Boeing согласилась признать вину по делу о крушениях двух самолетов Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах. Тогда новейшие на тот момент самолеты потерпели крушение практически сразу после взлета. Катастрофы унесли жизни 336 человек, из находившихся на борту не выжил никто. Об этом сообщает Reuters. «Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для завершения расследования [инцидентов с крушением самолетов 737 Max], инициированное министерством юстиции США», — пишет агентство. Авиакомпания также заплатит уголовный штраф в размере 243,6 млн долларов. Авторы пишут, что после признания виновности Boeing не сможет заключать контракты с официальными американскими представителями на выделение своих самолетов. До этого компания обещала выделить дополнительные средства на повышение безопасности своих самолетов. До этого Boeing выделит не менее 455 миллионов долларов в течение следующих трех лет. Первая авиакатастрофа с участием самолета Boeing произошли 29 октября 2018 году в Яванское море в 15 километрах от западного побережья острова Ява. Погибли все находившиеся на его борту 189 человек. Следующая катастрофа случилась 10 марта 2019 года. Самолет выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.