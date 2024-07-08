Боец ВСУ, угнавший танк для ВС РФ, вдохновил украинских солдат на сдачу в плен

Под Авдеевкой в ДНР бойцы ВСУ сдались в плен российской армии. Один из бойцов вспомнил украинского солдата Максима Лихачева, который угнал танк Т-64 для ВС РФ.
«Заступая на позиции в районе Невельского я увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. <…> Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — рассказал один из группы сдавшихся военных агентству ТАСС.
Еще в начале июня сообщалось, что Лихачев угнал у ВСУ танк и поехал на нем на встречу с российскими военными. Также бывший боец ВСУ сообщил, что Киев специально не оформляет мобилизованных на Украине официально.
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