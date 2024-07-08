Боец ВСУ, угнавший танк для ВС РФ, вдохновил украинских солдат на сдачу в плен

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Бойцы ВСУ сдались в плен после угона танка Лихачевым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Авдеевкой в ДНР бойцы ВСУ сдались в плен российской армии. Один из бойцов вспомнил украинского солдата Максима Лихачева, который угнал танк Т-64 для ВС РФ.

«Заступая на позиции в районе Невельского я увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. <…> Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — рассказал один из группы сдавшихся военных агентству ТАСС.

Еще в начале июня сообщалось, что Лихачев угнал у ВСУ танк и поехал на нем на встречу с российскими военными. Также бывший боец ВСУ сообщил, что Киев специально не оформляет мобилизованных на Украине официально.

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Под Авдеевкой в ДНР бойцы ВСУ сдались в плен российской армии. Один из бойцов вспомнил украинского солдата Максима Лихачева, который угнал танк Т-64 для ВС РФ. «Заступая на позиции в районе Невельского я увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. <…> Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — рассказал один из группы сдавшихся военных агентству ТАСС. Еще в начале июня сообщалось, что Лихачев угнал у ВСУ танк и поехал на нем на встречу с российскими военными. Также бывший боец ВСУ сообщил, что Киев специально не оформляет мобилизованных на Украине официально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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