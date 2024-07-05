The Guardian: Сунак оставит пост лидера Консервативной партии

05 июля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Риши Сунак заявил об отставке с поста лидера Консервативной партии Фото: Официальный сайт президента Украины Британский политик и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об уходе с поста лидера Консервативной партии после ее поражения на выборах. Об этом сообщили в The Guardian. «Он сказал, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, как только будут приняты меры по выбору его преемника. Партия, похоже, собирается получить чуть более 121 места, что является ее худшим результатом в истории», — поделились в The Guardian. Выступая у здания Даунинг-стрит, Сунак также добавил: «Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю». Он извинился перед всей страной, взяв поражение на себя. 4 июля 2024 года проходили Парламентские выборы в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия выиграла, получив большинство голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британский политик и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об уходе с поста лидера Консервативной партии после ее поражения на выборах. Об этом сообщили в The Guardian. «Он сказал, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, как только будут приняты меры по выбору его преемника. Партия, похоже, собирается получить чуть более 121 места, что является ее худшим результатом в истории», — поделились в The Guardian. Выступая у здания Даунинг-стрит, Сунак также добавил: «Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю». Он извинился перед всей страной, взяв поражение на себя. 4 июля 2024 года проходили Парламентские выборы в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия выиграла, получив большинство голосов.