The Guardian: Сунак оставит пост лидера Консервативной партии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак,  stock
Риши Сунак заявил об отставке с поста лидера Консервативной партии Фото:

Британский политик и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об уходе с поста лидера Консервативной партии после ее поражения на выборах. Об этом сообщили в The Guardian.

«Он сказал, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, как только будут приняты меры по выбору его преемника. Партия, похоже, собирается получить чуть более 121 места, что является ее худшим результатом в истории», — поделились в The Guardian.

Выступая у здания Даунинг-стрит, Сунак также добавил: «Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю». Он извинился перед всей страной, взяв поражение на себя.

4 июля 2024 года проходили Парламентские выборы в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия выиграла, получив большинство голосов.

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Британский политик и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об уходе с поста лидера Консервативной партии после ее поражения на выборах. Об этом сообщили в The Guardian. «Он сказал, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, как только будут приняты меры по выбору его преемника. Партия, похоже, собирается получить чуть более 121 места, что является ее худшим результатом в истории», — поделились в The Guardian. Выступая у здания Даунинг-стрит, Сунак также добавил: «Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю». Он извинился перед всей страной, взяв поражение на себя. 4 июля 2024 года проходили Парламентские выборы в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия выиграла, получив большинство голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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