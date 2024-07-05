05 июля 2024

Бастрыкин требует доложить о мигранте, напавшем на полицейского в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрант ударил полицейского во время задержания
Мигрант ударил полицейского во время задержания Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует предоставить доклад о расследовании уголовного дела мигранта, напавшего на сотрудника полиции во время задержания в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«В Екатеринбурге мигрант во время задержания применил в отношении сотрудника полиции физическую силу… Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.

По факту инцидента следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует предоставить доклад о расследовании уголовного дела мигранта, напавшего на сотрудника полиции во время задержания в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК. «В Екатеринбурге мигрант во время задержания применил в отношении сотрудника полиции физическую силу… Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. По факту инцидента следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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