Бастрыкин требует доложить о мигранте, напавшем на полицейского в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует предоставить доклад о расследовании уголовного дела мигранта, напавшего на сотрудника полиции во время задержания в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«В Екатеринбурге мигрант во время задержания применил в отношении сотрудника полиции физическую силу… Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.
По факту инцидента следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
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