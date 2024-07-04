Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций

04 июля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Кушанашвили приложил в публикации к своему фото строки из песни Пугачевой Фото: Елена Никитченко/ТАСС Журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения раковой опухоли. Он также приложил к публикации строки из песни «Осенний поцелуй» певицы Аллы Пугачевой. Новость по теме Конфликт с Пугачевой и звездные романы: биография попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили «729 за 3 дня капельница под песню „Ну впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна“», — написал Кушанашвили в своем telegram-канале . Журналист был переведен из реанимационного отделения в отдельную палату после двух хирургических вмешательств. По словам его друга, музыкального критика Владимира Полупанова, Кушанашвили ожидает еще одна операция в процессе лечения. Также Полупанов поделился подробностями о лечении Кушанашвили. По его словам, у журналиста ничего нового не происходит, ему делают капельницы и дают снотворное, потому что он у него тревожность и он плохо спит. Кроме того, Полупанов отметил, что, возможно, журналист скорее всего продолжит лечение в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина, передает 360.ru. Фото: telegram-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения раковой опухоли. Он также приложил к публикации строки из песни «Осенний поцелуй» певицы Аллы Пугачевой. «729 за 3 дня капельница под песню „Ну впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна“», — написал Кушанашвили в своем telegram-канале. Журналист был переведен из реанимационного отделения в отдельную палату после двух хирургических вмешательств. По словам его друга, музыкального критика Владимира Полупанова, Кушанашвили ожидает еще одна операция в процессе лечения. Также Полупанов поделился подробностями о лечении Кушанашвили. По его словам, у журналиста ничего нового не происходит, ему делают капельницы и дают снотворное, потому что он у него тревожность и он плохо спит. Кроме того, Полупанов отметил, что, возможно, журналист скорее всего продолжит лечение в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина, передает 360.ru.