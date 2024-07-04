Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Кушанашвили приложил в публикации к своему фото строки из песни Пугачевой Фото:

Журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения раковой опухоли. Он также приложил к публикации строки из песни «Осенний поцелуй» певицы Аллы Пугачевой.

Новость по теме
Конфликт с Пугачевой и звездные романы: биография попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили

«729 за 3 дня капельница под песню „Ну впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна“», — написал Кушанашвили в своем telegram-канале. Журналист был переведен из реанимационного отделения в отдельную палату после двух хирургических вмешательств. По словам его друга, музыкального критика Владимира Полупанова, Кушанашвили ожидает еще одна операция в процессе лечения.

Также Полупанов поделился подробностями о лечении Кушанашвили. По его словам, у журналиста ничего нового не происходит, ему делают капельницы и дают снотворное, потому что он у него тревожность и он плохо спит. Кроме того, Полупанов отметил, что, возможно, журналист скорее всего продолжит лечение в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина, передает 360.ru.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения раковой опухоли. Он также приложил к публикации строки из песни «Осенний поцелуй» певицы Аллы Пугачевой. «729 за 3 дня капельница под песню „Ну впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна“», — написал Кушанашвили в своем telegram-канале. Журналист был переведен из реанимационного отделения в отдельную палату после двух хирургических вмешательств. По словам его друга, музыкального критика Владимира Полупанова, Кушанашвили ожидает еще одна операция в процессе лечения. Также Полупанов поделился подробностями о лечении Кушанашвили. По его словам, у журналиста ничего нового не происходит, ему делают капельницы и дают снотворное, потому что он у него тревожность и он плохо спит. Кроме того, Полупанов отметил, что, возможно, журналист скорее всего продолжит лечение в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...