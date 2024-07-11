МЧС предупредили жителей Свердловской области о ливнях

12 июля местами в Свердловской области ожидается сильный дождь и ветер
Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются 12 июля в Свердловской области. Об этом сообщили в МЧС региона.
«12 июля местами в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны», — проинформировали МЧС по Свердловской области на своем официальном сайте.
Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал, что к утру 11 июля холодный фронт достигнет Свердловской области. Дожди и грозы начнутся на севере области. В течение дня явление распространится на западные, центральные и восточные районы региона.
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