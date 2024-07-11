МЧС предупредили жителей Свердловской области о ливнях

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12 июля местами в Свердловской области ожидается сильный дождь и ветер
12 июля местами в Свердловской области ожидается сильный дождь и ветер Фото:

Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются 12 июля в Свердловской области. Об этом сообщили в МЧС региона. 

«12 июля местами в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны», — проинформировали МЧС по Свердловской области на своем официальном сайте. 

Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал, что к утру 11 июля холодный фронт достигнет Свердловской области. Дожди и грозы начнутся на севере области. В течение дня явление распространится на западные, центральные и восточные районы региона.  

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Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются 12 июля в Свердловской области. Об этом сообщили в МЧС региона.  «12 июля местами в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны», — проинформировали МЧС по Свердловской области на своем официальном сайте.  Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал, что к утру 11 июля холодный фронт достигнет Свердловской области. Дожди и грозы начнутся на севере области. В течение дня явление распространится на западные, центральные и восточные районы региона.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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